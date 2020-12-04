漢堡王火警案 威秀影城求償1,337萬敗訴

臺北信義威秀漢堡王前年發生火警，威秀營運受到重大損失，提告向漢堡王求償1,337萬餘元。訴訟期間，漢堡王自費找專家證人鑑定火災原因，推翻消防局火調報告，臺北地院因此認為無法證明漢堡王有疏失，判免賠，可上訴。

信義威秀漢堡王2017年3月29日晚間8時許發生火警，警消緊急疏散千餘名民眾，事發當時正舉辦國片《目擊者》首映會，影星許瑋甯、柯佳嬿、導演程偉豪等人都在現場，首映會被迫中斷，所幸未造成人員傷亡。

2017年3月29日，信義威修失火，當時《目擊者》首映會被迫取消，許瑋甯和李淳也趕緊逃生。圖／本報資料照片

臺北市消防局火災調查認定，油炸鍋排油煙軟應是起火點，因一部分位置過高無法清洗，自2005年裝設迄今勢必堆積很厚的油，研判是油炸高溫點燃油垢導致起火。

威秀提告主張，依火調報告可知漢堡王有未定期清潔、炊具設置不當、消防設備欠缺等疏失，火災過後，計算威秀維修受損設備、清洗影廳、重新裝潢、火害後安全鑑定、消費者退票費用，及多個櫃位無法出租、無法播映等商業損失，共求償1,337萬4,929元。

漢堡王出具中央大學化工系教授陳郁文的專家意見書，陳郁文也到庭證稱，燃點從低至高依序為油氣、油、油垢，油炸鍋旁邊是空氣，空氣比熱大，溫度不可能很高，一定在人能忍受的範圍；油炸鍋距排油煙管有100公分距離，管內油煙溫度一定比油鍋溫度低，不可能起火，若油鍋真的是起火點，起火順序必須是油氣閃燃、點燃油鍋後，再延燒排油煙管。

因漢堡王晚班經理證稱，當天測量油鍋溫度正常，且案發現場照片中，油鍋並無嚴重燒熔，擺放一旁的薯條仍完好，起火順序顯然與專家證人所述不符，且刑事部分經理已獲檢方不起訴，無從認定漢堡王有疏失。

（中時 黃捷）