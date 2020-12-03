吳寶春等15位華人創業家榮獲2020創業楷模殊榮

全國創新創業總會今(12/3)公布象徵華人創業家最高榮譽的「2020創業楷模」得獎名單，共有海內外15位得獎人榮獲殊榮，得獎人企業除了吳寶春麵包，以及台灣唯一上櫃的百貨精品專櫃美容集團霈方國際、臺灣最大五金修繕賣場振宇五金，是知名消費性品牌之外，昆兆益精密工業、晶達光電、衛司特科技、印能科技、拓緯實業、樺欣機械工業、華興工業、銳泰精密、意德士科技以及來自印尼PT. Derma International、泰國Pure Chem Co.,Ltd.以及越南林台有限公司，都是該產業的佼佼者，堪稱業界隱形冠軍。

頒獎典禮前，蔡英文總統及僑務委員會童振源委員長，特別接見勉勵，除了對全體得獎人在創業過程中經歷大環境的千錘百鍊，創造事業成就給予高度肯定之外，也期許全體得獎人能夠持續支持政府推動的各項經貿政策，結合全球臺商的人脈與專業資源，擴大臺灣與各國的合作商機，擦亮「MIT」招牌。

「創業楷模的努力與貢獻，為社會帶來正向影響與價值，是推動臺灣經濟成長不可或缺的重要力量。」賴清德副總統頒發創業楷模及創業相扶獎後表示，今年獲獎的15位創業楷模，在近3年平均創造約新臺幣105億年產值，提供超過4,000個就業機會，也在第一時間捐贈物資為防疫盡心力，善盡社會責任。尤其得獎人當中不乏來自科技製造業，透過全球專利布局及數位化製程管理，將產品及服務輸出國際市場，讓世界看見臺灣產業堅強的實力，對國家社會及經濟發展貢獻良多，實為創業家的標竿典範。

主辦單位全國創新創業總會楊立昌總會長表示，全體評審委員在評選過程中皆明顯感受到，今年的得獎人雖然來自不同產業領域，但同時具備一共同點：主動結合數位與智慧工具，在技術、通路、品牌、行銷及服務等商業模式上追求創新，推動轉型升級。這一份勇於創新、積極應變的創業家精神，相當值得敬佩與學習。