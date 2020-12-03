長榮空服員居家檢疫趴趴走 不只一人遭開除

長榮航空今天證實，有空服員因違反防疫規定遭開除。據了解，人數不只一人，這也是國籍航空空服員因違反防疫規定遭開除的首例。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心與民航局對執勤從國外返台機組員的居家檢疫規定，從14天縮短為5天。

有媒體報導，一名長榮空服員，無視防疫規定，在居家檢疫期間，偷偷外出，還頻頻上網打卡、貼文，遭其他人檢舉。

長榮航空今天證實，這名違反居家檢疫規定的空服員，11月已遭公司免職。

據了解，長榮航空陸續也發現，違反居家檢疫規定的空服員不只一人，也會祭出相同處分；不過，長榮航空低調未說明確實人數。

長榮航空感謝疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，提供航空公司在確保所有組員遵守相關管制措施。

長榮航空表示，公司不論透過多次的內部公告，或是服勤前的簡報，不斷的嚴正重申組員在外站及返台後相關注意事項，但有極少數組員未能深切體認自身所肩負之防疫職責，除了影響公司聲譽讓全體組員的形象備受外界質疑，甚而可能破壞國家及全體國民整體防疫的努力，恐導致當局後續可能從嚴辦理空勤組員的居家檢疫，而影響公司在疫情當下運行已經非常不容易的客運航班人力調度。

長榮航空說，公司對於違反防疫規定的同仁，一定本著勿枉勿縱的態度招開人事評議會進行調查，並依情節輕重議處。對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。