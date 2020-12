日商全家申讓全家持股 市場議論

上櫃貿易百貨股全家便利商店2日晚間公告,大股東日商全家便利商店申讓11.16萬張持股,預計在12月2~4日洽特定人完成,依照2日收盤價265元計算,預計交易價格超過295億元。晚間消息一出立刻引發外界議論,對此,台灣全家公關窗口回應,此一交易純屬程序作業,完全不影響全家的股東結構!



全家表示,大股東日商全家便利商店(FamilyMart Co., Ltd)去年9月,因被FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.吸收合併而消滅,而此次申讓的受讓人正是原名為「FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.」的「FamilyMart Co., Ltd.」。換言之,純屬程序上的作業,不影響公司營運及股東結構。



台灣全家的股權結構向來穩定,以日商全家便利商店持股50%為首,食品大廠泰山持股超過兩成,還有三洋維士比集團合計逾9%。也因此,2日申報轉讓消息一出引起外界議論。



外界之所以高度關注全家,也跟全家今年表現優異有關。目前全家全台已有超過3,700店,穩居「超商二哥」地位,累計前三季合併營收636.35億元,年增10.44%;歸屬於母公司稅後淨利較去年同期成長20%、達16.19億元,也創下歷史新高;每股稅後盈餘7.25元,亦高於去年同期的6.04元,表現相當亮眼。



值得一提的是,從過往全家獲利水準來看,全家今年累計前三季獲利已超越2018年前每一年的全年度獲利,且與2019年全年獲利18.31億元,只差2.12億,以近年第四季獲利表現來看,今年全年獲利要超過去年,幾乎是毫無懸念。