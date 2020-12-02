日商全家申讓全家持股 市場議論

上櫃貿易百貨股全家便利商店2日晚間公告，大股東日商全家便利商店申讓11.16萬張持股，預計在12月2～4日洽特定人完成，依照2日收盤價265元計算，預計交易價格超過295億元。晚間消息一出立刻引發外界議論，對此，台灣全家公關窗口回應，此一交易純屬程序作業，完全不影響全家的股東結構！



全家表示，大股東日商全家便利商店（FamilyMart Co., Ltd）去年9月，因被FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.吸收合併而消滅，而此次申讓的受讓人正是原名為「FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.」的「FamilyMart Co., Ltd.」。換言之，純屬程序上的作業，不影響公司營運及股東結構。



台灣全家的股權結構向來穩定，以日商全家便利商店持股50％為首，食品大廠泰山持股超過兩成，還有三洋維士比集團合計逾9％。也因此，2日申報轉讓消息一出引起外界議論。



外界之所以高度關注全家，也跟全家今年表現優異有關。目前全家全台已有超過3,700店，穩居「超商二哥」地位，累計前三季合併營收636.35億元，年增10.44％；歸屬於母公司稅後淨利較去年同期成長20％、達16.19億元，也創下歷史新高；每股稅後盈餘7.25元，亦高於去年同期的6.04元，表現相當亮眼。



值得一提的是，從過往全家獲利水準來看，全家今年累計前三季獲利已超越2018年前每一年的全年度獲利，且與2019年全年獲利18.31億元，只差2.12億，以近年第四季獲利表現來看，今年全年獲利要超過去年，幾乎是毫無懸念。