明年國家補助將少1萬 年終機車市場大爆發

受到政府補助即將截止影響，11月台灣機車市場銷量再度突破10萬輛大關，達108,734輛，創下2020年單月最高銷量，及史上最高11月銷量等多項紀錄。累計前11月機車總銷量達894,244輛，預估12月銷量將上看12萬輛，2020年全年銷量應可輕鬆破百萬輛，達到近25年新高。

各主要機車廠表現方面，光陽今年前11月累計銷售300,364輛，市占率33.6％居冠；三陽銷售255,191輛，市占率28.5％排名第二；台灣山葉193,137輛，市占21.6％位居第三；電動車第一品牌睿能Gogoro累積前11月銷售70,963輛，市占率7.9％。

機車業者表示，現在最困擾機車業的問題是，市場持續熱銷、各車廠庫存急速下降，消費者已很難在通路看到展示車，因此如何提高產能精準生產，讓消費者能在12月完成領牌順利領取補助，變成各品牌12月最重要的課題。

為達到這個目標，光陽推出「保證交車」專案，只要12月5日（含）前，於光陽實體通路登記預購指定量產機種（含顏色），光陽保證於12月31日前完成交車，若未能完成交車，只要符合政府補助規定且於2021年1月完車領牌者，光陽保證補助差額。

此外，針對今年底到期的交通部ABS及CBS的補助方案，因各監理所作業因素，可能影響到消費者權益，機車業者也呼籲交通部公路總局務必事先研究12月31日最後一天消費者未能領到牌的對應方案，以免產生爭議事件。

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