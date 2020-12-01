製造業Q1人力需求 10年同期新高

勞動部1日公布「2020年第4次人力需求調查」，事業單位預估2021年第一季人力需求較今年第四季淨增約4.2萬人，創近六年新高。其中，製造業人力需求淨增約為2.2萬人最多，為10年來的同期新高，另營造業大缺工，營建工程人力需淨增加2,247人，是2012年4月以來的單季新高，並創下近12年同期新高。

營建工程業人力需求統計處長梅家瑗認為，受到台商回流、前瞻基礎建設、房市回溫等三大因素影響，各種統計數據都顯示營建工程業景氣看好。

為了解2021年1月底就業市場人力需求情形，勞動部今年10月19日至11月6日針對員工規模30人以上的事業單位進行人力需求調查，回收3,044家有效樣本。

針對調查發現，事業單位預計明年首季需求人力會比今年第四季淨增加4.2萬人，梅家瑗解釋，因疫情影響，遠距商機與宅經濟需求持續升溫，5G、新興科技應用亦不斷擴展，加以全球供應鏈重組，部分產能移轉回台，以及國內疫情控制得宜及寒假消費旺季等因素。

按行業別觀察，又以製造業人力需求淨增約2.2萬人最多，其中電子零組件製造業淨增加0.4萬人、金屬製品製造業淨增加0.3萬人、電腦電子產品及光學製品製造業淨增加0.2萬人。

服務業部門2021年第一季較今年第四季人力需求淨增約1.7萬人，與去年同期的淨增1.8萬人相比略減，其中發現批發零售業淨增3,713人較去年同期低，但住宿及餐飲業淨增4,371人，與去年同期3,563人相比明顯成長。

製造業需增加人力原因主要是「退離者之補充」最多約36.8％，但需求市場擴大（含設備或部門擴充）比例也高達35.2％，顯示製造業景氣轉熱、人力需求正旺。