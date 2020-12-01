11月新車掛牌數4.63萬輛 寫下歷年同月新高

台灣車市火熱，受惠於各廠牌加大販促力道加上汰舊換新補助倒數推動下，今年11月總市場規模達到4萬6332輛，不僅是今年最旺的一個月，並創下歷年同期新高，車商預估12月維持在4.4萬台水準。

根據監理所資料，11月新車總領牌4萬6332輛，年增13.8%，月增16.4%，其中，國產車市占大幅提升至56.5%。累計今年1至11月總領牌41萬1930輛，年增4.6% ，國產車市占49.5%。

車商表示，由於汰舊換新補助將於明年1月截止，配合各大車廠促銷積極，刺激民眾加速購車決策，導致汽車市場持續升溫；其中國產車市場在TOYOTA Corolla Cross單月領牌衝上5319台帶動下，衝上56.5%的市占率，也是11月新車火紅的重要因素之一。

11月銷售前10名中，和泰車旗下TOYOTA以1萬3331輛，年增18.8%，市占28.8%穩居冠軍，不過低於原預估的1萬4000輛目標；NISSAN以3681輛居亞軍，年增4.8%；表現最突出的是FORD，以3468輛一舉從上月的第6名擠進第3名，年增83.2%，月增52.4%。前10大品牌僅LEXUS呈現年減，減幅16.6%，其餘均成長。

國產車是11月的大亮點， TOYOTA Corolla Cross精準定位成功吸引消費者，上市首月便破天荒接獲1萬台訂單，11月一舉登錄達5319台，成為市場最暢銷車款，更是台灣史上唯一單月登錄突破5000台大關的SUV。

和泰表示，截至11月底止，累積訂單已超過1萬2500台，其中油電車款占比約3成。RAV4、ALTIS於11月領牌數分別為2164輛、1868輛，2車款均缺車可交，合計還有3000台以上的訂單等待交車。

進口車2大豪華品牌表現平穩，BENZ以2755輛排行第5名，年增7.7%；BMW以1804輛排行第9名，年增22.5%

展望12月，車商表示，受惠於年底各廠牌衝刺達成，加上汰舊換新政策截止前刺激效果，預期12月市場規模可來到4.4萬台以上的水準，預計會較去年同期下滑4%，偏低是由於去年農曆年時間較早（1/24）導致；登錄數由於部分顧客希望購買正21年式車輛，交車領牌會延後到明年1月。

汎德永業表示，BMW在10月大量到港後10月及11月交車都維持在相對高檔區，保時捷10月幾乎沒什麼車，11月陸續交車，12月在車新年式環保認證陸續通過後可望進入放量交車期。

（中央社）