21企業囤工業地 經部開罰並拍賣

貿易戰及新冠疫情影響，台商大舉回流，缺地問題浮上台面，經濟部清查土地要求2年內改善，否則開罰並強制拍賣。根據經濟部11月底最新出爐的調查清單顯示，共有21家業者持有的10.3公頃土地，未取得建照開發，共將被開罰7,000多萬。其中，閒置區域前3名分別是彰濱工業區、雲林科技工業區、屏南工業區。

政府鼓勵台商回台投資，卻傳出企業回流面臨五缺難題，並以缺地最嚴重，為此，經濟部前年鎖定214公頃閒置工業地，要求2年內未改善將強制拍賣，全案在11月底屆期，如仍未取得建照，經濟部也給出改善機會，即12月將邀請學者專家一同審查相關業者提出的改善方案，若可行，持有的工業區土地將免於被強制釋出窘境，否則將在明年初起先後被拍賣。此外，就違法事項，經濟部也將依公告現值10％開罰，罰金高達7,000多萬元。但官員透露，尚有幾家公司表示至12月底可達法規要求門檻，可暫緩開罰，只是一切需於12月底，召開小組委員會審查確定。

經濟部嚴禁企業囤地，祭出強制拍賣罰則，專家表示，過去幾年確實有不肖業者在工業區囤地，但遭經濟部鎖定、尚未申請建照土地，有部分是地點不佳，乏人問津，更令人詬病的是，有業者為避免土地遭強制釋出，乾脆將空地拿來裝設太陽面板發電。

依仲量聯行統計，今年全台土地交易將突破3000億，創歷史新高，年增近5成；對外界關切工業地長期持有不開發，仲量聯行表示，應是台商回流投資，主要還是跟著台積電等龍頭企業布局，青睞的是北、中、南精華工業區土地。

但也有巿場人士指出，未來政府若冒然將土地拍賣，恐會引發爭議，因工業地需求不若住宅土地多，參與競標人數有限，屆時若拍出價格偏離巿場行情，恐引發爭議。