楊俊元：搶商機 要有獨特發展策略

台灣零售服務暨通路，結合電子支付、倉儲物流，能往智慧零售的方向發展。今年疫情的發生，民眾的日常改變了，零售服務業也跟著調整，許多實體商店進軍線上，包括網購、FB、LINE都算是線上通路，政府部會推出很多輔導計畫，協助街邊商店轉型線上，或是推動跨境銷售，顯見商機處處。

疫情同時帶來危機、轉機和商機，就看業者是不是準備好了。東森購物是全線上交易，是標準的電商，有自己的交易系統、平台、物流倉儲，以及會員客服和自營商品，加上商品品質的控制，今年疫情熾熱的2、3月間民眾搶購衛生紙，我們有自己的品牌商品上架，東森購物很不一樣的發展策略就這樣凸顯出來了，原本農曆期間是電商的淡季，今年2～6月的銷售額卻都一直跑，疫情是加快線上／線下融合的催化劑。

台灣零售業，實體銷售通硌「依舊偉大」，電商龍頭業者2019年全年營收近600億元，實體零售業的個別業者單一年營收額隨便都能破千億，實在難以相比。在智慧零售的倡議下，線下業者一直試著開拓線上生意，今年的疫情把許多不可能都變可能，實體零售業大步走向線上，應該也同時發現了許多殘酷的事實，例如電商平台系統的投資昂貴，要跑的動50億元營收額，系統投資至少2億以上，硬體加上軟體的維持都是成本，此外還要投資非常多的資安防護；另外，電商平台需要物流的搭配，加上超商通路是最後一哩路，每個細節的好壞都會影響線上銷售的品質或穩定。

「不要為了做電商而電商，不要為了跨境銷售而跨境」，東森購物購併香港的草莓網，因此弄懂如何讓台灣面膜銷售到國際消費市場，阿里電商先是數據資料庫的整理分析，進而為買家提供服務、物流也能作出差異化，現在台灣線上零售靠比價搶生意，不僅搶不到實體市場大餅，生意更做不了長久。（陳碧芬整理）

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