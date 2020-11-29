11/29前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/30(一)
|遠百記者會
第一金控線上法說會
|12/1(二)
|勞動部公布無薪假統計
三項交通新法規上路
中鋼與鋼鐵公會鋼管和裁剪小組召開Ｑ1產銷聯誼會
高通2020年 Snapdragon 技術數位高峰會
|12/2(三)
|賦稅署記者會
半導體設備在地化跨產業聯盟合作簽約記者會
中鋼和臺灣螺絲公會召開Ｑ1產銷聯誼會
忠泰跨足百貨商場NOKE發佈
高通2020年 Snapdragon 技術數位高峰會
|12/3(四)
|永冠-KY、亞德客-KY法說會
明基佳世達集團醫療科技展開幕記者會
|醫療科技展開展
|12/4(五)
|央行公布11月外匯存底
大江購物中心記者會
101跨年煙火發佈
彰化銀行線上法說會
臺灣企銀線上法說會
承啟法說
國際財經焦點
|11/30(一)
|美國11月達拉斯聯準銀行製造業指數
德國11月消費者物價指數（CPI）
日本10月工業生產、10月零售額
|12/1(二)
|美國11月ISM和Markit製造業PMI
歐元區11月CPI
歐元區、德國、法國、日本11月Markit製造業PMI終值
韓國第三季GDP終值
|12/2(三)
|美國11月ADP民間就業人數、11月汽車銷售
歐元區10月失業率
日本11月消費者信心
澳洲第三季GDP
|12/3(四)
|美國11月ISM和Markit服務業PMI、11/28當周初領失業救濟金人數、11月Challenger企業裁員報告、聯準會褐皮書
歐元區、德國、法國、日本11月Markit服務業PMI終值
|12/4(五)
|美國11月非農業就業人口、11月失業率、10月貿易赤字、10月工廠訂單
德國10月工廠訂單
澳洲10月零售額
陸港澳焦點
|11/30(一)
|官方10月份製造業、服務業PMI
|美團H股公布第三季財報
|MSCI中國A股在岸指數新納入58檔股票，盤後生效
|12/1(二)
|陸「出口管制法」正式實施
|財新中國10月製造業PMI
|香港10月零售銷售額
|12/2(三)
|恒大物業在港交所上市
|中概股攜程公布第三季財報
|12/3(四)
|財新中國10月服務業PMI、綜合PMI
台股一周焦點
|11/30(一)
|除息
|豪展、威宏-KY
|法說會
|第一金、大學光、太空梭、永冠-KY
|12/1(二)
|除權息
|淘帝-KY、新鼎
|法說會
|台達電、豪展
|新股買賣
|亞泰金屬
|12/2(三)
|股東臨時會
|宜特
|法說會
|東元、國巨、台數科、柏騰
|12/3(四)
|股東臨時會
|華泰、頎邦、康友-KY
|除權
|立隆電、旭品
|法說會
|亞德客-KY、勤美
|12/4(五)
|除權息
|世豐
|法說會
|彰銀、臺企銀、全台