11/29前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

11/30(一) 遠百記者會

第一金控線上法說會
12/1(二) 勞動部公布無薪假統計

三項交通新法規上路

中鋼與鋼鐵公會鋼管和裁剪小組召開Ｑ1產銷聯誼會

高通2020年 Snapdragon 技術數位高峰會
12/2(三) 賦稅署記者會

半導體設備在地化跨產業聯盟合作簽約記者會

中鋼和臺灣螺絲公會召開Ｑ1產銷聯誼會

忠泰跨足百貨商場NOKE發佈

高通2020年 Snapdragon 技術數位高峰會
12/3(四) 永冠-KY、亞德客-KY法說會

明基佳世達集團醫療科技展開幕記者會
醫療科技展開展
12/4(五) 央行公布11月外匯存底

大江購物中心記者會

101跨年煙火發佈

彰化銀行線上法說會

臺灣企銀線上法說會

承啟法說

國際財經焦點

11/30(一) 美國11月達拉斯聯準銀行製造業指數

德國11月消費者物價指數（CPI）

日本10月工業生產、10月零售額
12/1(二) 美國11月ISM和Markit製造業PMI

歐元區11月CPI

歐元區、德國、法國、日本11月Markit製造業PMI終值

韓國第三季GDP終值
12/2(三) 美國11月ADP民間就業人數、11月汽車銷售

歐元區10月失業率

日本11月消費者信心

澳洲第三季GDP
12/3(四) 美國11月ISM和Markit服務業PMI、11/28當周初領失業救濟金人數、11月Challenger企業裁員報告、聯準會褐皮書

歐元區、德國、法國、日本11月Markit服務業PMI終值
12/4(五) 美國11月非農業就業人口、11月失業率、10月貿易赤字、10月工廠訂單

德國10月工廠訂單

澳洲10月零售額

陸港澳焦點

11/30(一) 官方10月份製造業、服務業PMI
美團H股公布第三季財報
MSCI中國A股在岸指數新納入58檔股票，盤後生效
12/1(二) 陸「出口管制法」正式實施
財新中國10月製造業PMI
香港10月零售銷售額
12/2(三) 恒大物業在港交所上市
中概股攜程公布第三季財報
12/3(四) 財新中國10月服務業PMI、綜合PMI

台股一周焦點

11/30(一) 除息 豪展、威宏-KY
法說會 第一金、大學光、太空梭、永冠-KY
12/1(二) 除權息 淘帝-KY、新鼎
法說會 台達電、豪展
新股買賣 亞泰金屬
12/2(三) 股東臨時會 宜特
法說會 東元、國巨、台數科、柏騰
12/3(四) 股東臨時會 華泰、頎邦、康友-KY
除權 立隆電、旭品
法說會 亞德客-KY、勤美
12/4(五) 除權息 世豐
法說會 彰銀、臺企銀、全台
工商時報 數位編輯