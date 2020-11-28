利空夾擊 機械業恐爆出走潮

機械業接二連三遭逢中美貿易戰、疫情及新台幣升值等黑天鵝襲擊，無法加入RCEP進一步影響表現，日、韓及大陸等競爭對手的威脅與日俱增。機械業者表示，這些情況如不盡快找出對策，恐引爆台灣機械業者新一波的出走潮。

台灣區機械工業公會理事長柯拔希表示，許多業者是以新台幣兌美元匯率29～29.5元，做為接單基礎，目前面臨新台幣飆升外，還面對客戶要求降價的雙重經營困境。

柯拔希指出，央行總裁楊金龍提出「新台幣兌美元匯率28元字頭，可能變成短期新常態」的說法，機械業者很難接受。匯率攸關產業競爭力，一旦在台灣投資設廠缺乏匯率上的價格競爭力，廠商當然會重新評估是否繼續留在台灣設廠。

上銀集團總裁卓永財則指出示，這幾年推動轉型升級，前進新加坡設點且取得APEC的Made In Singapore資格，由新加坡支援上銀進軍東協的平台。德國在泰國成立生產訓練中心，採用滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，是由上銀德國分公司供應。

卓永財指出，台灣無法加入RCEP，上銀、大銀微系統或邁翠斯生產的機台，從台灣賣到韓國都得繳納進口關稅，大陸將線性滑軌改列為軸承類，從台灣銷往大陸必須繳納8％關稅，上銀調整策略將高階產品留在台灣生產，中低階產品由大陸蘇州廠組裝，受影響較小。

東協十國加上中日韓及紐澳所組成的RCEP成軍，友嘉、上銀、台中精機、東台及程泰等集團，為搶攻東協市場，近年持續對大陸加碼設廠，上銀蘇州二期新廠預計2021年完工。程泰集團旗下亞崴擴建吳江二期新廠第四季完工，未來供應大陸市場，也將支援東協市場。友嘉集團規劃明年要在越南投資設廠。

永進、台灣麗馳、高鋒、台灣瀧澤、台灣引興、富強鑫、鳳記、百塑及佰龍等工具機、塑膠射出成型機、塑膠中空成型機及紡織機械等整機及零組件，也相繼前進大陸設廠。台灣瀧澤在大陸浙江姚庄預計2021年完工啟用，除供應大陸內需工具機市場，未來也將做為進軍東協市場的生產基地。

反觀，根留台灣的中小型廠商，陷入進退兩難的困境。業者坦言，無法加入RCEP，新台幣又持續升值，導致很難與日韓競爭對手拚價搶訂單，出走到大陸或東協設廠恐成為不得不的選項。