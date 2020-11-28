運能吃緊 歐洲地中海航線運價漲逾2成

海運需求大增，不過運能及貨櫃多集中美國航線，而排擠其他航線，導致歐洲航線近期漲幅凌厲，歐洲線、地中海27日報價均較上週漲逾2成。

由於缺船、缺櫃、缺人問題仍未解，運價持續維持高檔。上海出口集裝箱運價指數27日來到2048.27點，較20日漲109.95點。

其中，美西航線微跌，27日為3880美元，較20日3913美元下跌33美元；美東至4708美元，較20日4682美元，上漲26美元。

由於運能及貨櫃多集中美國航線，因而排擠其他航線，歐洲航線近期漲幅凌厲，歐洲線為2091美元，較20日大漲447美元、27%。地中海線達2219美元，漲422美元、23%。

本土法人分析，美國線運價自5月底起漲，持續走高。歐洲線運價第4季勁揚，由於歐洲線長約比重低，幾乎以現貨為主，漲價效益反應較美國線直接。美國、歐洲航線價格走揚，主要以長榮、陽明受惠；東南亞航線運價10月下旬走高，萬海以亞洲航線為主力，因此受惠程度較高。

法人認為，貨櫃航運第4季淡季不淡，推估將優於第3季表現。由於SCFI貨櫃運價綜合指數創高，且缺櫃未解，問題恐延到明年農曆新年，由此推估，貨櫃航運明年首季單季獲利有望優於今年第4季表現。

根據證券交易所統計，本週以航運族群漲勢最大，指數上漲6.95%，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明均成市場追捧標的。