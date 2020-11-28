沒客人、適法性問題 無人商店能開花結果嗎?

「無人商店」在台灣，到底能不能開花結果？統一超商2018年1月發表X-STORE無人店，結合人臉辨識、自助結帳、感應式冰箱等，堪稱台灣零售業界最先進的無人店，且從外觀到內裝都相當酷炫，但跨出統一超總部大樓營運時卻發現，相較於無人店，「顧客還是喜歡有人服務的溫度！」

量販超市業者也在測試無人商店的模式，兩年前家樂福、大潤發不約而同切入以無人貨櫃改裝的無人商店，但後來因適法性的問題而停止。就在外界認為無人店在台灣或許時機點還不成熟，就連統一集團董事長羅智先都說，無人店「本來就不是為我們這一代，而是為下一代而做」。

但，這些並未澆熄業者們對於「無人」商模的熱情！家樂福近期曝光今年5月起悄悄在總部大樓展開測試的「i Carrefour」無人商店，該店僅約9坪大，相較於家樂福量販店動輒千坪以上、超市店逾百坪以上，規模可以說相當「迷你」。但也正因為如此，得以進駐辦公大樓內一隅，滿足大樓內上班族一日所需。

家樂福透露，該店內部測試近七個月下來，平均每日可貢獻約8,000至1萬元業績，尤其天氣太熱或下雨天時買氣更旺，飲料、麵包、茶葉蛋、切盤水果等都是熱賣商品。該店雖不大，但也有超過600項商品，且一律跟門市同步「量販價」，據悉，目前已有多間重量級大型企業表達興趣，最快今年底就要進駐北部某知名金控大樓。

家樂福「i Carrefour」無人商店所需空間約10坪上下，販售商品約600項，從食品到日用品都有，最快今年底將進駐北部金控大樓。圖／劉馥瑜

無獨有偶，全家便利商店繼開出科技概念店、推出智能販賣機後，今年6月起也在總部大樓10樓展開「科技簡配店」的測試，據全家透露，該店約5.5坪大、販售商品約400項，非24小時營業，但測試下來平均可為母店帶來一成的業績增長。看好效益及時機點相對成熟，已準備好擴大複製到全台辦公大樓，目前已有二至三家企業正在洽談中。

全家科技簡配店雖然名稱沒有「無人」二字，全家也不將之定義為無人店，但實際營運時確實不需要店員常駐在內（只需一天補貨兩次），店內除了販售飲料、零食、冷凍食品、冷藏鮮食、麵包等商品外，還設置自助結帳機、智能咖啡機等科技設備，讓消費者可自行結帳及領取「隨買跨店取」寄杯咖啡，測試下來發現咖啡是熱銷第一名，再來是飲料。

全家「科技簡配店」結合自助結帳機、智能咖啡機等科技設備，在總部大樓測試近半年，已準備好明年開始要擴大複製。圖／劉馥瑜

此外，美廉社測試超過一年半的「Simple OFFICE」無人便利架，也已開始擴大複製，該模式是將實體貨架直接搬進辦公室，並結合手機APP購物，最小只需不到一坪空間，最大則不設限，依照場地及商圈需求也可搭配冰箱、冰櫃，擴大商品組合的可能性，主打高度彈性、客製化，投資成本又相對低，預計今年底將擴大到50個辦公室，2021年更預計拓展至100個。

美廉社「Simple OFFICE」無人便利架主打投資成本低，僅需擺放簡單貨架，今年底將擴大到50個辦公室，明年預計100個。圖／劉馥瑜

從家樂福「i Carrefour」、全家「科技簡配店」到美廉社「Simple OFFICE」，無論是店舖規模、投資金額、初步效益等，似乎都可看到擴大複製的可行性！以規模來說，美廉社最小只需不到一坪，全家5～8坪，家樂福約10坪上下；從投資金額來看，家樂福、全家單店投資約百萬元，美廉社單一個貨架只需數千元，投資成本相對較低，且目前測試下來都有看到初步效益。

展望未來，三大民生通路業者不約而同優先瞄準商辦大樓，目前也都有企業表達高度興趣，正在密切洽談中。在今年疫情的推波助瀾之下，明年開始這樣的「無人」商模究竟能不能在台灣開花結果？後續的發展，非常令人期待！