周年慶大補丸 百貨業在疫情下有望追平業績

今年上半年爆發疫情，百貨業遭遇逆風，所幸下半年防疫有成，重量級業者周年慶檔期均開紅盤，百貨業主管笑開懷，下半年業績撐起全年度形成大補丸，適度彌補追平前11個月業績。

周年慶一直是百貨業年度大事，業績占比約為全年度營收的25%到30%。今年多數業者考量疫情具高度不確定性，都把周年慶檔期往前移。業者坦言，雖然目前看起來有望達標，「但是周年慶開打前大家都非常謹慎，可說是戰戰兢兢」。

還好台灣下半年防疫有成，加上民眾報復性消費心態加持，明顯反映在周年慶業績上，讓百貨高層主管笑逐顏開、稍稍鬆了口氣。

根據SOGO周年慶業績統計，台北三店、中壢店與高雄店都已達標，SOGO百貨近期最後一波周年慶開跑，由天母店與新竹店壓軸，碰到天氣降溫加持，帶動天母店女裝業績倍數成長。

SOGO百貨副總經理吳素吟接受中央社記者採訪時表示，如果最後2店達標就算「大滿貫」，目前預估全檔周年慶業績「很有機會上看2位數成長」，突破新台幣110億元。其中，精品成長2到3成，化妝品成長5到6%，民眾在家時間拉長，大家電、按摩椅也表現亮眼。

不過今年上半年疫情衝擊，SOGO百貨前3季仍有個位數衰退，吳素吟指出，主因包括去年新竹站前館收掉與觀光客今年幾乎無法來台的影響，但是好在台灣沒有封城，相關精品貨源充足，加上SOGO APP今年改版、不僅省下排隊折抵時間，也吸引新的年輕客群，「周年慶有如大補丸」，有機會追平前11個月業績。

新光三越販促部協理孫紹堃接受中央社採訪時指出，今年周年慶台中、台南西門、台北信義區店面都做得不錯，普遍都有精品業種，大型店面商品結構也相對完整。全檔周年慶業績原本設定200億元也已提前達標。

不過，上半年疫情衝擊，觀光客無法來台，全台新光三越百貨來自觀光客業績平均為5%、信義區店面約為1成，仍有壓力。孫紹堃表示，新光三越前3季仍有個位數衰退，但目前前11月業績有望接近持平，全年業績力拚800億元以上。

孫紹堃分析，周年慶成功原因，除了精品明顯成長3成、化妝品成長5%外，還有2個關鍵。

孫紹堃指出，一個是經營主顧客多年有成，今年周慶主顧客業績成長1成，主顧客是這波亂流中穩定的力量。再加上疫情期間延伸數位工具，包括APP與熟客系統，再找寶可夢等不同話題吸引不同客群。「從今年5月母親節以來，一點一滴慢慢衝刺，200億元不是小數字，必須多隻觸手綜合運用才行」。