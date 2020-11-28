11/21-11/27國內外焦點：壽險失扶險將停賣

國內

金管會盯上壽險業失能扶助險，國泰人壽已決定11月底前立即停售具五年保證給付的漾心呵護失能照護定期險，富邦人壽已發出通知12月底前停售其最高給付600倍的福氣久久失能扶助終身壽險……

半導體產能全線吃緊，不僅前段晶圓代工產能供不應求，後段封測產能同樣出現嚴重短缺情況。由於9月以來打線及植球封裝訂單大舉湧現，覆晶封裝及晶圓級封裝同樣訂單應接不暇，上游客戶幾乎每隔一～二周就追加一次下單量……

台美官方21日宣布，簽署台美經濟繁榮夥伴對話合作瞭解備忘錄（MOU），雙方確認在半導體領域的戰略合作為優先項目，並致力醫療及其他關鍵技術供應鏈的合作……

對股市前景「審慎樂觀」，富邦人壽已備妥550億元以上銀彈，隨時可進場。富邦金控總經理韓蔚廷25日在線上法說會公開表示，富邦人壽要提高股票投資比重，國內外股市都會加碼，但還是會以加碼台股占比較多……

半導體股紅透半邊天！台積電今年市值翻了五成，衝上12.87兆元，將戰13兆元大關，IC設計股龍頭聯發科，市值相繼超車台化、鴻海，成為台股市值二哥，晶圓雙雄之一的聯電，不讓台積電專美於前……

國外

美元今年以來走勢疲弱，連帶翻轉國際貨幣市場，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新統計顯示，歐元自今年10月起超越美元，成為全球支付中最常用的貨幣。雖然就市占比來看，歐元僅「些微險勝」……

大陸國家主席習近平20日在亞太經合組織（APEC）經濟領袖視訊會議上表示，將積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。他並強調，亞太經濟合作從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲……

美國總統當選人拜登計畫任命聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）出任財長，若任命案獲參院通過，葉倫將成為美國史上第一位女財長。專家指出，葉倫與Fed現任主席鮑爾合作良好，且華府政界關係暢通……

全球最大加密通貨比特幣25日近關情怯，挑戰歷史高點失敗後，26日因投資人憂心當局會加強監管及獲利了結賣壓出籠，走勢一瀉千里，跌幅多達13％，一口氣暴跌超過2,000美元，創近3個月最大單日跌幅……

美國聯準會（Fed）25日公布11月貨幣政策會議紀錄，央行官員在會中表示可能很快調整現行的購債計畫，最快可能在12月15至16日的下次例會調整購債指引……