疫情加速餐飲外送市場發展 全年可望衝百億

疫情未減，更加速外送市場發展，聯合信用卡處理中心統計，今年前6月民眾餐飲平台刷卡金額達約新台幣55.7億元。專家指出，後疫情時代外送市場持續成長，全年規模有望突破百億元。

在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情催化下，帶動外送產業蓬勃發展，且後疫情時代持續穩健成長，聯合信用卡處理中心統計，餐飲外送平台信用卡消費筆數4月份超過600萬筆，創下歷史新高，較去年同期暴增7.3倍。隨著疫情趨緩，5、6月外送平台交易筆數雖未再創高，但每月消費筆數均超過440萬筆以上，相對於疫情前仍然處於高峰。

未來流通研究所引用聯合信用卡處理中心統計數據，民眾使用餐飲平台刷卡金額今年第1季與第2季分別達21.7億元與34億元，相較去年同期成長率高達326%與276%，市場持續穩定成長中，以此推估，今年消費金額有望突破百億元大關。

未來流通研究所商業研究部經理丁凡分析，整體外送市場仍在成長階段，foodpanda、Uber Eats外資雙雄背後有強大資本力量支撐，市場占有率高。規模比較小的平台則以「差異化」打進市場，像是Cutaway強調珍貴選物服務。大型電商平台蝦皮、候位服務系統商inline、旅遊平台Klook也跨足餐飲外送服務，市場呈現百花齊放。

值得注意的是，雖然外送市場規模急速成長，但小額訂單占比擴大，去年前6月200元以下訂單占整體44.68%，今年同期則攀升至60.26％。

丁凡指出，外送市場高速成長，然而卻尚未建立健全的獲利模式，業者抽成比例高達3成至4成、大打補貼戰以及外送人員工作保障，都是產業永續經營的挑戰。

不過，她說，愈來愈多業者不再只是提供單純外送服務，而是逐步朝向互利、深度合作，像是外送平台利用數據分析回饋給餐廳進行菜單開發，或者重新建立基礎設施，打造雲端廚房、外送外帶專賣店等。不只是瓜分既有市場，平台仍期盼開闢藍海市場，力拚創造平台、餐廳、外送人員三贏。