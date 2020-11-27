納智捷轉型奏捷 喊明年賺錢

裕隆自主品牌納智捷汽車務實轉型有成，台灣銷售公司損益平衡點大幅壓低，高喊明年開始獲利，力甩大陸市場虧損陰霾。裕隆集團重申，納智捷在集團轉型發展開放平台策略上扮要角，是鴻華先進爭取國際客戶的展演平台，「納智捷汽車一定會持續發展！」

過去兩年，裕隆集團透過提前認列車型開發、大陸投資等相關減損後，讓納智捷營運體質轉為「輕盈」；台灣納智捷（台納）更透過通路跨業共享、推動電商新營銷模式等兩大策略，有效瘦身，讓公司的損益平衡點大幅下降，創造提前盈利的可能。

台納透露，在集團的輕資產戰略下，公司的損平點已降至每月400輛以下；若明年台納新車銷售如預期回升至5,000輛以上，就有開始盈利的機會，也藉此打臉外界唱衰的聲音。

納智捷總經理蔡文榮表示，傳統汽車銷售須自行布建大量實體通路，造成營運資源的分散；納智捷攜手格上租車、裕融WOW好站等集團水平事業，共享通路資源，合作設置納智捷體驗站，大幅降低固定成本的負擔，又能收到提升消費者賞車便利性的效果。

同時，台納更啟動數位化服務「Luxgen Go!」，以無店舖銷售的概念，提供從賞車、試乘、售服、保修的服務。蔡文榮說，今年因疫情讓電商蓬勃，Luxgen Go!服務已成為納智捷的重要銷售管道，每銷售三輛車中，就有一輛是數位平台導入。

此外，產品策略上，台納更聚焦於URX休旅車型上，特別是一車多用的「樂活款」上市後，URX業績穩定增加，11月品牌新車總銷估增至500輛，將創近三年單月新高，明年更有機會挑戰5,000輛，較今年增加近一成。

裕隆集團強調，納智捷是鴻華先進的第一個客戶，更是鴻華先進爭取國際客戶的重要展演平台，「納智捷一定會持續發展，不會停！」台納透露，納智捷與鴻華先進合作的第一款產品－MBU跨界休旅車，預計明年底、後年初問世；另採用MIH平台打造的電動車，最快在2023年會掛上納智捷品牌問世。

輕資產戰略 讓大象翩然起舞

裕隆集團事業體龐大，執行長嚴陳莉蓮透過「輕資產」戰略推動改革，企圖卸下集團的長年重擔，務實轉型讓大象會跳舞，迎戰新未來。

汽車業造車，過去講究「B2B」（Bumper to bumper），所有零件的開發都要自己來，但如今只要掌握核心的研發技術與最終的平台整合，其餘都可以外包給協力廠發揮。一樣的道理，嚴陳莉蓮除去裕隆集團什麼都自己投資、自己來的沉重負擔，台灣納智捷一改過去車業自行投資發展通路的策略，以跨業共享通路資源的新思維，搭配無店鋪行銷的做法，收到有效降低成本、加速品牌盈利的成果。

一樣的「輕資產」的務實戰略，也出現在裕隆集團各事業，例如嘉裕代理亞曼尼服飾15年卻無法獲利，毅然割捨包袱；新店裕隆城開發案大膽變更設計，捨去建造困難、投資費用龐大的住宅塔樓，降低資金負擔，加速商場開幕、開始貢獻收益。

格上租車推Smart2go租車平台，開放多品牌汽車上架提供租賃服務，打破自行購車、布建站點通路的傳統做法，無須過高的投資負擔，就能將別人車輛、通路資源納為己用，收到快速壯大實力的效果。

裕隆與鴻海合組的鴻華先進，也是採輕資產的戰略，透過MIH開放平台籌組電動車國家隊，吸引上百的國內外協力廠家申請加入，相關零組件的研發、生產成本無須鴻華負擔，以最低的代價爭取打世界盃的機會。