葡萄王結盟統一 攻保健市場

保健、食品業強強結盟，葡萄王27日宣布，擬以私募方式辦理現增，引進統一為持股約8％的最大法人股東，雙方將攜手拓展全球保健市場版圖，預期將掀起兩大產業的跟進風潮。

統一此次參與葡萄王私募案，預計將取得葡萄王股票1萬1,851張，約占8％股權。葡萄王將於明年1月14日開股東臨時會討論私募現增案。葡萄王董事長曾盛麟表示，統一擁有優勢的通路，在食品、飲料產品線都具備市場主導地位，而葡萄王的強項為保健食品和原料開發設計，雙方有互補效益，強強結盟可創造雙贏利基。

曾盛麟表示，此次引進統一為私募對象，主要是借力統一企業、康是美、7-11的通路優勢，在未來開發休閒保健品，可提升產品覆蓋率並擴大品牌能見度；海外業務拓展方面，葡萄王可透過統一企業海外生產工廠代工，加速擴展全球保健市場的版圖。因此，未來雙方的合作也將由代理、代工到不限於台灣地區互相代理產品及拓展通路、交流食安檢測資源及合作開發新品牌、新產品等，攜手搶攻大健康產業商機。

統一與葡萄王的合作，開啟食品業和保健品集團入股、聯盟的先例，今年在疫情風暴中，兩家公司營運表現穩定，前十月營收和去年同期相當，葡萄王前三季EPS有6.25元，而統一的3.17元已逼近去年全年的3.35元。

葡萄王和統一都是超過50年的公司，第一代經營者曾水照和高清愿就有不錯的情誼，而接棒的曾盛麟和統一董事長羅智先也頗有交往，去年雙方即開啟代理合作關係，未來雙方結盟後，葡萄王將可結合統一實體通路、海外代工生等產優勢等，擴大規模並強化競爭力。曾盛麟表示，正向看待這次私募案，並強調希望發揮兩大集團資源，提供客戶更優質的產品與服務，為保健食品市場注入新動能，同時為彼此創造更高的產業價值。

統一多角化 打造亞洲生活領導品牌

不僅要當食品龍頭，統一企業27日宣布，董事會決議認購葡萄王生技私募普通股，預計取得11,851,000股，將占全數發行後股數的8％，未來雙方除在產品研發、食安檢測、代理銷售、生產代工互補合作外，更將聚焦海外市場的開拓，希望以多樣化產品及多元化通路，共同搶占亞洲營養保健食品市場！

統一指出，此次認購將以每股不超過170元、總價不超過20億1,467萬元，認購葡萄王生技擬發行之私募普通股，未來將積極借力雙方優勢資源，發展優質新產品及新服務。

統一表示，統一集團致力成為「泛亞洲生活產業領導品牌」，順應消費大眾健康意識潮流，近年陸續推出Simple-Fit生活概念，結合旗下康是美、7-ELEVEN及BEING fit新世代健身房，推展全新的複合通路，將美麗樂活、健康鮮食、運動保健等理念推廣給消費者。

至於選擇跟葡萄王生技合作，統一表示，綜觀台灣保健食品市場，葡萄王生技名列龍頭之一，歷來開發的產品如康貝特、薑黃、益生菌系列等皆受消費者喜愛，相信以統一集團海內外龐大的銷售網絡，加上葡萄王生技健康專家產品之研發優勢，一定能為全亞洲的消費者提供更好的服務。

統一並指出，未來統一集團將持續以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造＋研發」、「貿易＋流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲生活品牌服務走廊，擴展以亞洲為主的海外市場，啟動第二個50年的成長動能。