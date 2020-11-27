氣爆閃燃釀一死一傷 台船：與國艦國造無關

台船（2208）高雄廠24日舉行潛艦國造建造案開工典禮，25日隨即發生工安事故，為陽明（2609）建造的2800TEU貨輪船艏側推器局部艙間進行施工，因不明原因發生閃燃事故，造成工人一死一傷，高雄廠相關工程已被高市勞工局勒令停工，台船也強調，本次工安事件與國艦國造無關。

台船指出，25日下午4時過後，台船高雄承攬商員工，於靠泊台船碼頭的陽明貨輪船艏側推器局部艙間進行施工，因不明原因發生閃燃事故。事故發生後，台船立即緊急搶救並就近送醫療單位診治，其中一員搶救後已轉診至燒燙傷中心目前生命跡象穩定，另一員於當日近午夜搶救無生命跡象後宣告不治。

此次工安意外事故，已依相關作業規定通報主管機關，發生工安事故局部艙間已暫停施工，靜待主管機關進行調查，依調查報告進行改善後即可復工。此次局部艙間工安事故，對整體工程進展影響有限。

（時報資訊 莊丙農）

潛艦國造甫宣布開工 台船氣爆1死1重傷

台船公司前（24）日甫宣布潛艦國造開工，未料25日下午4時25分許，高雄廠區竟然爆發重大工安意外，當時兩名工人船艙內進行電銲管線修補作業，卻意外釀成氣爆，洪姓工人頭部重創，宣告不治。另名陳姓工人全身有60％灼傷。對此，高市勞檢處已勒令停工，並將調查釐清事故始末。

台船指出，昨天下午有外包商在陽明海運船艙裡施工，發生閃燃意外，造成1死1重傷，台船後續會配合調查。據了解，39歲洪姓工人、55歲陳姓工人分別送往小港醫院、高醫救治，洪男因頭部重傷，急救到當晚11時21分許仍不治。

高市勞檢處初步調查指出，這艘船原因這艘船在前天先有做油漆作業，未料油漆中的「苯」有機溶劑揮發，再加上現場通風不是那麼良好，結果隔天工人一時不察，就直接焊接產生火花，導致氣體爆炸。

高市勞工局表示，目前已勒令台船停工，至於是否開罰，要等到後續災害調查報告出來再裁處。

（中時 柯宗緯）