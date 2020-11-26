亞航直升機維修 徵調人力

亞洲航空2021年1月1日起，開始執行為期五年的「UH-60M型黑鷹直升機隊委商管理及維修案」，目前尚在營運整備期，因應營運所需，亞航所需直、間接人員共需要94人，其中，公司內調、外招各占一半。由於今年來民用飛機維修業務衰退嚴重，因此，亞航旗下民用飛機事業部將釋出較多人員，改轉至UH-60M直升機維修部門任職。



亞航為建立UH-60M維修能量，2015年即派員赴UH-60M原廠-美國塞考斯基（Sikorsky）飛機公司接受維修訓練，並獲得人員合格維修證明，成為台灣首家具備UH-60M型維修能量廠商，並與Sikorsky簽訂技術支援協議及開放式供售合約，讓公司未來維修能量無虞。



亞航2017年亦參與空勤總隊UH-60M型二年維護合約，因價格不敵競爭對手而未得標。今年UH-60M標案預算，亞航的報價是參考2017年參標成本，並預估成長性的維持成本，加計利潤後參與投標。



亞航董事長盧天麟就任後，即推動簽署團體協約，穩定勞動關係、促進勞資和諧，及保障勞資權益。 亞航依勞基法10-1條調動五原則辦理，將民機維修人員工作調整至直升機維修部，並辦理職能訓練。參訓員工須簽署留任志願書，因部分受訓同仁向工會反映，建議改以「協議書」模式，由雙方簽署，留任三年。