移轉棟數全年衝32萬 桃竹最熱

內政部公布9、10月的全台買賣移轉棟數，9月全台移轉量3.17萬棟、再創57個月來新高，10月雖稍降溫但仍有2.8萬棟高水準，累計前十月全台移轉棟數已達26萬棟、年增約5.6％，以近期買氣推估，全年可望站上32萬棟大關，挑戰自2014年以來新高。



今年房市買氣有如倒吃甘蔗，下半年起連續四個月全台交易量幾乎都維持單月2.8～3.1萬棟的高水準，為上波打房之後的2014年以來僅見，即使上半年因疫情衝擊房市交易量，較去年同期減少約1.9％，不過7至10月買氣衝出一波高潮，這四個月來的交易量較去年同期增加16.1％，預估今年交易量持續上修。



信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，以今年第四季穩定的市場買氣，加上11、12月地政機關工作天數均較10月多出一至二成，推估全年度交易量可望站上32萬棟，今年房市買氣2014年以來表現最好的一年。



今年前十月全台各縣市的買賣移轉棟數年增率，明顯呈現桃竹地區持續暢旺、交易擴量，擁有人口紅利、產業發展和相對低房價的桃園新竹地區，在這波房市回溫中表現突出，東部三縣市經過過去幾年低迷，今年也有明顯回溫。



內政部統計顯示，新竹市年增率達36.1％居全台各縣市之冠，桃園市、新竹縣也在14％左右，東部宜蘭、花蓮、台東三縣市年增率也都在二成以上。不過今年房市買氣爆發也並非各地雨露均霑，如彰化、南投等縣，交易量仍較去年同期衰退逾一成。



曾敬德指出，買賣移轉棟數的交易量增，可反應成屋市場的交易熱絡，無法反應出預售市場的交易熱度，近期預售市場熱度更甚成屋市場，房地合一稅上路後不少投資需求轉進預售市場，實際整體市場交易可能較買賣移轉棟數數據所反應的更為熱絡。