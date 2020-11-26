丹堤才賣股現又賣樓！ 1.5億售出辦公室

丹堤10月傳出以6570.4萬釋出69％股份給八方雲集，其實九月就一步一步處理公司資產。實價登錄顯示，丹堤名下位於利陽實業大樓的11樓辦公室，連同兩個車位，共有222.55坪，2006年買入，持有14年，今年9月以1億5430萬賣給辦公室租賃業的阿法唐有限公司。若拆算車位價格，辦公室單價約74.1萬左右，創下實價以來該大樓新低價格，頗有讓利轉現意味。

實價登錄顯示，利陽實業大樓去年和前年各有一筆交易，2019年四樓40.98坪出售價格3460萬，單價84.4萬，知名經紀人邱瓈寬的公司寬魚國際股份有限公司，於2018年以總價1.7億，買下12樓222.55坪，單價也有82萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，利陽實業大樓位於復興南路二段和和平東路口，近捷運科技大樓站，交通條件佳，雖然屋齡已超過三十年，不過在目前商辦缺乏的情況下，應該還是有八字頭行情。依照該棟租金行情單坪約在1200~1300元左右，未來辦公室連車位出租，可望有25~30萬之間，投資報酬率在1.9~2.1％左右。

張旭嵐指出，近年不少台商回流，整體租賃需求回溫、供給持續緊縮，這類市區捷運站旁的約兩百坪的商辦，若隔間小單位出租，或是規劃成分享辦公室，都能創造高坪效，頗有市場，因此吸引租賃業者接手。

丹堤咖啡為台灣最早創立、歷史最久的在地連鎖咖啡店品牌，年資比1998年進入台灣展店的星巴克更早，在台灣經營27年，目前有67家連鎖門市，目前名列國內第五大連鎖咖啡店。

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