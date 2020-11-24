台電將新設7燃氣機組 投資上看750億元

穩定供電，台電計畫在通宵電廠原址新設五部燃氣複循環機組、總裝置容量330萬瓩，同時在高雄大林電廠內設置二部同規模機組、總裝置容量130萬瓩，總計七部燃氣機組裝置容量達460萬瓩，占備轉容量約10％，將做為再生能源併網後的備援電力，投資金額上看逾750億元。

台電通宵電廠2期更新改建計畫日前送環評審查，讓台電新電源開發計畫意外曝光。根據計畫，通宵電廠內部將設置新4至8號機，總共五部66萬瓩天然氣複循環機組，預計2029年開始併網。台電說，這是配合國家能源政策，達成推動再生能源、擴大天然氣使用及逐步降低燃煤發電比例的規劃。

台電副總經理陳建益表示，未來再生能源占比提高，為因應併網穩定度，需要有充足備轉容量因應，天然氣機組具有快速起停特點，加上通宵電廠內就有三部90萬瓩大型燃氣機組，在通宵電廠內建置新的燃氣機組，電力調度會更有彈性。

官員說，通宵二期採用天然氣發電，原先都由中油供氣，但考量中油全國供應可能不足，無法供氣給台電，因此台電規劃在台中港自建天然氣接收站，這是首座台電自建天然氣接收站，後續供氣都由台電自行操作。

另大林電廠內舊電廠機組拆除後恢復空地，台電為求最大土地利用，也將推出新機組，由於南部地區太陽光電數量龐大，為因應可能電源供應缺口，新電廠機組同樣採取燃氣模式，以利在最短時間提供穩定電源供應。

知情人士指出，電廠開發計畫耗時多年，且未來太陽光電及離岸風電等綠電來源發電占比會提升至整體能源20％，台電有肩負穩定供電責任，必須提前設置因應備援系統，460萬瓩相當未來備轉容量10％，對於未來穩定供電相當重要。

過去大潭電廠7號機60萬瓩緊急採購價格為66億元，但設計是單循環機組，這次預計採購66萬瓩燃氣複循環機組，推估每部機組價格超過100億元，連帶相關周邊設施更新，推估七部燃氣複循環機組投資金額上看750億元。

知情人士說，未來中部地區會有大量離岸風電併網，南部則有太陽光電，因此就近在苗栗與高雄分別設置新機組，為的是就近供電，減少輸送電力損失。