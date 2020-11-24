全家科技簡配店 亮相

強化「科技零售」布局，全家便利商店繼開出科技概念店、推出智能販賣機後，在總部悄悄測試近半年的「科技簡配店」終於正式亮相。全家資訊本部本部長洪秀佳表示，該店約5.5坪、非24小時營業，但測試下來平均可為母店帶來一成的業績增長，顯示消費者接受度頗高，已準備好擴大複製到全台辦公大樓，滿足顧客隨時隨地的購買需求。

她並透露，目前已有二至三家企業正在洽談中，包括位於科學園區的科技大廠，還有3,000～4,000人的商辦大樓，預計從明年開始就有機會在更多辦公大樓內看到全家的科技簡配店，且只須具備全家會員身份即可使用。

值得一提的是，由於科技簡配店僅需5～8坪，商品數量約400項，單店成本約百萬，無論店舖規模、品項數、投資金額都遠低於一般店舖，等於是將全家便利商店「縮小」，藉此進入原先可能無法進駐的微小商圈。換言之，在全家目前3,700多店的基礎上，有機會透過簡配店的複製加速擴大勢力範圍。

全家科技簡配店的模組，除了販售飲料、零食、冷凍食品、冷藏鮮食、麵包等商品外，還會放置自助結帳機、智能咖啡機等科技設備，讓消費者可自行結帳及領取「隨買跨店取」寄杯咖啡，並輔以人臉辨識、貨架辨識、人形辨識及IoT設備監控等，讓店長可隨時掌握店舖情況跟人流。

事實上，科技簡配店運作時並不需要店員常駐在內，但全家不將它定義為「無人店」，「因為還是要有人補貨跟維護」，洪秀佳說，簡配店不能單獨存在，而是「店舖的延伸」，亦即周邊必須要有一間全家作為母店，只是透過科技設備的輔助，在不增加店舖更多勞務前提下，又能創造出新的業績。

從首間科技簡配店來看，該店位於全家總部10樓，營業時間從上午7點到晚上8點，平均可為母店增加一成業績，但並未瓜分原有的生意，尤其在下雨天效益更顯著，約可增加一成五，顯示簡配店因距離消費者更近，確實成功增加顧客消費頻率、甚至帶動新來客。

除了全家以外，也有其他零售業者磨刀霍霍準備切入辦公大樓，洪秀佳認為，全家最大優勢就是據點密集度高，方便就近補貨跟管理；再者是全家會員數已將近1,300萬人，跨店寄杯兌換的模式也運作成熟，加上顧客科技使用習慣逐漸養成，今年大環境疫情也扮演加速作用，在在都讓全家科技簡配店水到渠成！