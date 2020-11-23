青出於藍！《孤味》導演之母竟是外資圈天后

現年34歲的新生代導演許承傑，執導的第一部劇情長片《孤味》，在今年電影金馬獎拿下最佳女主角、最佳新導演等六項提名，上映兩周已創下4700萬元票房。《孤味》主題是橫跨老中青三代台灣女性的家庭故事，而導演許承傑的母親就是昔日外商投資銀行四大天后之一的陳嫦芬。

陳嫦芬曾任職於匯豐金融集團、雷曼兄弟集團、瑞銀集團等外資機構以及永豐金（2890）獨董等，目前在台灣大學兼任教授，培育金融人才。

陳嫦芬畢業於台大法律系，同屆的同學包括現任經濟部長王美花、國安會秘書長顧立雄、媒體聞人陳文茜等人。陳嫦芬畢業後投入外商投銀，曾被譽為外資圈四大天后之一，高盛余佩佩、大摩林水仙、瑞銀陳嫦芬、美林黃慧珠。

長江後浪推前浪，陳嫦芬之子許承傑導演畢業自清大工科系，但他沒有去竹科當工程師，而是勇敢踏入從未接觸的電影領域，後來由誠品創辦人吳清友董事長替他撰寫申請紐約大學的推薦函，才讓許承傑踏上電影這條道路。

陳嫦芬在看完《孤味》後，在臉書分享了兒子許承傑受訪的內容：「我們媒體試映的時候，我媽媽有來看，我媽媽跟我太太說，她看完很想阿嬤。最後唱歌的時候，她握著我太太的手，說她真的很想阿嬤，我太太說我媽有ㄍ一ㄥ住，我媽也很ㄍ一ㄥ，我媽也跟那個阿嬤很像，我媽很ㄍ一ㄥ，她就是說她很想念阿嬤。」

（時報資訊 任珮云）