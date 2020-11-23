缺櫃、缺人、塞港！ 航運族群股價齊漲

缺櫃問題未解，除了美西、美東運價續揚，歐洲航線單週漲近一成，東南亞航線運價也走高，漲勢超乎市場預期。已有業者公告，東南亞航線自30日起，20呎櫃運價漲500美元，40呎櫃漲1000美元。

海運第4季淡季不淡，根據上海航交所公告，各大航線全面續漲。觀察上海出口集裝箱運價指數，美西20日至3,913美元，較上期漲26美元。美東至4,682美元，較上期漲6美元；歐洲線至1644美元，較上週漲136美元，地中海來到1797美元，漲123美元，週漲幅近一成。

另外，航運業者公告由於燃油成本與船租成本上升，東南亞航線自30日起，20呎櫃運價漲500美元，40呎櫃漲1,000美元。

貨攬業者指出，確實收到海運業者通知將漲價，在缺櫃、缺人、塞港下，遠洋線、近洋線與冷門線運價驚驚漲，漲勢超乎市場預期。

海運業者先前指出，歐美供應鏈陸續回補庫存，加上防疫物資、健身器材和居家生活及辦公用品等需求同步成長，帶動市場艙位需求躍增，運價同步走揚。

23日航運族群表現，長榮股價一度站上23.45元，漲近4%，再寫波段新高；陽明早盤至13.1元，盤中漲勢收斂至12.9元，漲0.78%；萬海開盤上衝38.4元，盤中漲幅收斂至2.72%，至37.75元。

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