漢神巨蛋祭兩招 迎戰義享

義集團旗下義享天地A館的「義享時尚廣場」即將於明年3月20日起正式營運，為高雄百貨業投下一顆震撼彈，將使高雄百貨業面臨重新洗牌的局面。

對此，漢神百貨暨漢神巨蛋購物廣場協理袁永慧表示，新的競爭者隨時都會有，應平時心看待，只要共同把市場的餅做大，帶給地方更多的就業機會，何樂不為；漢神兩館將會提升會員服務和福利來因應，以降低衝擊。

此外，高雄百貨業周年慶進入短兵相接和最後衝刺階段，漢神百貨週年慶將於26日盛大登場，希望能全力達成26億元營業目標；義大世界購物廣場也將於12月4日壓軸登場，希望能創造更好的業績，其它剛結束或即將落幕的漢神巨蛋、夢時代、大遠百及大立百貨都傳出捷報，估計較去年同期成長3％～30％的佳績。

義享時尚廣場規劃除將引進國際精品和專業設計師品牌，且全館特別企劃約40％為高雄獨家概念品牌。義享時尚廣場總經理林俊昇透露，希望能夠和鄰近的商場做區隔，將引進南台灣沒有的品牌，包括精品手表和78個攤位的庶民小吃，期能帶來更多的消費人潮，創造更大的市場。

面對來勢洶洶的市場挑戰，漢神協理袁永慧表示，漢神百貨的商品定位和內容，與義享時尚廣場不同，且也有不同的客層，未來漢神兩館將持續提升會員的服務和福利，來因應市場的挑戰，確保市場的競爭優勢。