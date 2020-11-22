11/22前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/23(一)
|央行公布10月五大銀行新承作放款
經濟部公布工業生產與批發、零售及餐飲業營業額
矽格、台星科法說會
主計總處公布10月失業率
|11/24(二)
|央行公布10月金融情況
鴻海、鴻海富盈數據記者會
萬泰科法說
勞動部公布最新無薪假統計
|11/25(三)
|央行公布10月消費者暨建築貸款餘額
台灣經濟研究院公布11月分景氣動向調查報告
富邦金線上法說
威鋒上市前記者會
北區國稅局記者會
海悅國際股東臨時會
馬來西亞線上台灣形象展
聲寶新品發表
交通部觀光局公布10月國際旅客來台人數統計
中央旱災應變中心 將決定明年一期稻作是否休耕
|11/26（四）
|敬鵬法說
漢神百貨週年慶
台北101觀景台跨年之旅
|11/27(五)
|央行公布10月退票統計中央大學台經中心發布11月台灣消費者信心今國光法說國發會發布10月景氣燈號
主計總處召開國民所得評審會修正GDP預測
上銀科技與中國醫藥大學附設醫院MIT機械手臂臨床手術教學場域合作記者會
國際財經焦點
|11/23(一)
|美國、歐元區、德國、法國、英國、澳洲11月製造業與服務業PMI初值
新加坡10月CPI
|11/24(二)
|美國9月標普凱斯席勒房價指數、11月消費者信心
德國第三季GDP終值、11月Ifo企業信心指數
法國11月企業信心
韓國11月消費者信心
|11/25(三)
|美國第三季GDP修正值、11/21當周初領失業救濟金人數、10月耐久財訂單、個人所得、個人支出、新屋銷售、11月密大消費者信心指數終值、聯準會會議紀錄
韓國11月企業信心
|11/26(四)
|美國感恩節，金融市場休市
德國12月GfK消費者信心指數
法國11月消費者信心
韓國央行利率決議
|11/27(五)
|歐元區11月消費者信心
法國第三季GDP終值、11月CPI
日本11月東京CPI
陸港澳焦點
|11/23(一)
|世界互聯網大會暨互聯網發展論壇在烏鎮舉辦，至24日
|中概股華米公布第三季財報
|11/24(二)
|小米H股公布第三季財報
|香港10月進出口
|11/25(三)
|阿里健康H股公布第三季財報
|11/27(五)
|10月規模以上工業企業利潤
|第17屆中國－東協博覽會在廣西南寧舉行，至30日
台股一周焦點
|11/23(一)
|股東臨時會
|昭輝
|除息
|大拓-KY
|法說會
|和成、台聚、盛達、台星科、矽格
|11/24(二)
|股東臨時會
|興能高
|除權息
|百達-KY、同泰、雙喜
|法說會
|宇智、神準、新麥、利華、年興、永裕、高端疫苗、兆勁
|新股買賣
|八貫
|11/25(三)
|股東臨時會
|海悅
|除權
|泰福-KY
|法說會
|富邦金、欣欣、樂士、廣隆、佳必琪、虹堡、上福、廣達、精元
|11/26(四)
|股東臨時會
|新光金、建通、歐格、鈞寶、研揚、志聖、凱撒衛、杏昌、太醫、科懋
|11/27(五)
|除權息
|達新、台驊投控、西柏、逸達
|法說會
|展匯科、友威科、晶焱、迎廣、王道銀、百容、聚鼎、界霖、今國光