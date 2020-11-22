11/22前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/23(一) 央行公布10月五大銀行新承作放款

經濟部公布工業生產與批發、零售及餐飲業營業額

矽格、台星科法說會

主計總處公布10月失業率
11/24(二) 央行公布10月金融情況

鴻海、鴻海富盈數據記者會

萬泰科法說

勞動部公布最新無薪假統計
11/25(三) 央行公布10月消費者暨建築貸款餘額

台灣經濟研究院公布11月分景氣動向調查報告

富邦金線上法說

威鋒上市前記者會

北區國稅局記者會

海悅國際股東臨時會

馬來西亞線上台灣形象展

聲寶新品發表

交通部觀光局公布10月國際旅客來台人數統計

中央旱災應變中心 將決定明年一期稻作是否休耕
11/26（四） 敬鵬法說

漢神百貨週年慶

台北101觀景台跨年之旅
11/27(五) 央行公布10月退票統計中央大學台經中心發布11月台灣消費者信心今國光法說國發會發布10月景氣燈號

主計總處召開國民所得評審會修正GDP預測

上銀科技與中國醫藥大學附設醫院MIT機械手臂臨床手術教學場域合作記者會

國際財經焦點

11/23(一) 美國、歐元區、德國、法國、英國、澳洲11月製造業與服務業PMI初值

新加坡10月CPI
11/24(二) 美國9月標普凱斯席勒房價指數、11月消費者信心

德國第三季GDP終值、11月Ifo企業信心指數

法國11月企業信心

韓國11月消費者信心
11/25(三) 美國第三季GDP修正值、11/21當周初領失業救濟金人數、10月耐久財訂單、個人所得、個人支出、新屋銷售、11月密大消費者信心指數終值、聯準會會議紀錄

韓國11月企業信心
11/26(四) 美國感恩節，金融市場休市

德國12月GfK消費者信心指數

法國11月消費者信心

韓國央行利率決議
11/27(五) 歐元區11月消費者信心

法國第三季GDP終值、11月CPI

日本11月東京CPI

陸港澳焦點

11/23(一) 世界互聯網大會暨互聯網發展論壇在烏鎮舉辦，至24日
中概股華米公布第三季財報
11/24(二) 小米H股公布第三季財報
香港10月進出口
11/25(三) 阿里健康H股公布第三季財報
11/27(五) 10月規模以上工業企業利潤
第17屆中國－東協博覽會在廣西南寧舉行，至30日

台股一周焦點

11/23(一) 股東臨時會 昭輝
除息 大拓-KY
法說會 和成、台聚、盛達、台星科、矽格
11/24(二) 股東臨時會 興能高
除權息 百達-KY、同泰、雙喜
法說會 宇智、神準、新麥、利華、年興、永裕、高端疫苗、兆勁
新股買賣 八貫
11/25(三) 股東臨時會 海悅
除權 泰福-KY
法說會 富邦金、欣欣、樂士、廣隆、佳必琪、虹堡、上福、廣達、精元
11/26(四) 股東臨時會 新光金、建通、歐格、鈞寶、研揚、志聖、凱撒衛、杏昌、太醫、科懋
11/27(五) 除權息 達新、台驊投控、西柏、逸達
法說會 展匯科、友威科、晶焱、迎廣、王道銀、百容、聚鼎、界霖、今國光
工商時報 數位編輯