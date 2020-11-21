攜手華新牽制寶佳？黃茂雄：先考慮綜效

東元與華新換股合作策略聯盟，被市場視為牽制大股東寶佳集團的做法。東元集團會長黃茂雄21日指出，外界做這樣的解讀也不是不可能，但太過牽強，他強調，股東有任何意見都歡迎溝通。東元與華新不排除增加持股，但要看綜效及必要性，不排除彼此子公司間合作或增加持股的可能性。

黃茂雄是在出席東元獎頒獎典禮後受訪時，做了上述表示。他進一步說，寶佳雖是東元單一最大股東，但東元集團多家公司合起來不見得會輸，不能只看「東元」兩個字持股比重，只要對大多數股東利益有利，東元都很歡迎，也尊重股東的意見。寶佳事件對東元來說，是很好的提醒，每個股東的願望和要求點都不一樣，這是東元要好好研究和學習的地方，得想盡辦法，讓更多股東滿意。東元希望經營穩定，最好的方法不只是持股，也要提升獲利及業績。

黃茂雄還說，東元與華新幾代間相識，有30、40年交情，華新集團創辦人焦廷標與第二任董事長偕林波士是好友，偕林波士還曾擔任華新董事，當時是東元投資華新，更是東元重要客戶。這次是相互投資，雙方並不陌生，是不謀而合。雙方未來是否持股，要看綜效發揮程度，也不排除雙方子公司間增加持股或合作，雙方成立合作小組，共同推動策略聯盟。

黃茂雄強調，東元與華新雙方可利用共同平台，業務彼此互補，分工合作，發揮綜效。此外，針對台美簽署合作瞭解備忘錄，黃茂雄認為，建立對話平台是很好且正面發展，希望未來台美間形成「不管哪個黨派變更，都建立基本共識、合作的基調」。