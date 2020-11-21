海空運雙旺 承攬業大發利市

第四季是航空貨運市場旺季，貨櫃船運部分原屬淡季，但業者形容情況好到無法想像，相關船公司業績會有驚人表現，而海空運承攬業者因為海空雙旺，第四季業績估計會有優於第三季的表現，中菲行、台驊投控與捷迅的10月營收，都優於第二季每個單月表現。

第四季海空運運價均高於第三季，尤其是海運部分因為缺櫃太嚴重，託運人四處尋求協助，失聯已久的客戶紛紛出現，過去攬貨公司在運價高漲時，難免要為客戶吸收部分上漲的運價，目前客戶只求順利出貨，很難計較運費，讓掌握有艙位的攬貨公司大發利市，不過年底也是航空貨運新合約與標案開展的時間，攬貨公司為留住重要客戶，多少還是會代客戶吸收部分運價，因此獲利增長幅度或許會受些壓抑。

第四季貨櫃船運運價漲幅高於空運，三家上市櫃攬貨公司當中，台驊海運約占六成，空運約占三成，內貿物流約占一成，估計台驊本季業績成長幅度較高；中菲行空運占比約七成，海運約四成；捷迅空運佔73％、海運占15％，倉儲報關等占12％。

中菲行10月營收19.28億元，較第三季月平均營收18.01億元成長7.05％，台驊10月營收14.48億元，較第三季月平均營收12.94億元成長11.90％，捷迅10月營收3.05億元，較第三季平均月營收2.92億元成長4.45％。

中菲行第三季營收54.03億元，獲利2.72億元，年增率達159％，EPS 2.16元；累計前三季集團營收為167.84億元，獲利8.41億元，年增170.9％，EPS 6.68元。該公司獲利高峰落在第二季，EPS 3.75元，也是歷史性新高，第四季雖然不容易超越第二季，但優於第三季態勢明顯。

台驊第三季營收38.92億元，獲利1.73億元，年增101.95％，EPS 1.43元，累計前三季營收102.93億元，獲利3.67億元，年增86.17％，EPS 3.07元。公司10月海運營收達8.96億元，創歷史新高，年增57.63％，月增4.42％，季內表現值得期待。

捷迅第三季營收8.76億元，獲利0.62億元，年增51.97％，單季EPS 2.06元，累計前三季營收26.66億元，獲利1.52億元，年增102.84％，EPS 5.06元。第四季市場夠旺，有託運人出高價搶櫃，但是捷迅重視與長期客戶的關係，寧願少賺，將櫃位留給老客戶。