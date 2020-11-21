明年產能大爆發 台積電5奈米又輾爆死敵

台積電晶圓代工市占率超過5成、稱霸市場龍頭寶座，儘管南韓三星在製程技術和市占率積極追趕台積電，但研調機構最新數據顯示，三星在5奈米產能相較台積電仍有20%的落差。

市場研調機構TrendForce指出，受到華為禁令影響，台積電今年5奈米客戶僅有蘋果一家，但到2021年底，包括蘋果、超微、輝達、聯發科和高通等都有5奈米、4 奈米產品量產需求，加上英特爾CPU也可能委外發包，將帶動台積電5奈米進一步擴產，推升近6成先進製程市占；至2022年5奈米需求持續強勁，而3奈米製程也將在2022 年下半年量產。

三星明年5奈米製程也有擴產計畫，訂單來自於輝達下一代GPU、高通885處理器和自家Exynos旗艦系列晶片，但三星5奈米產能仍落後台積電20%。

拓墣產業之前研究報告指出，2020年第3季全球晶圓代工市占率排名，台積電仍以過半 53.9%穩居龍頭，年成長高達21%；三星電子17.4%、年成長為 4%居次；格羅方德、聯電各以7%市占併列第3名；中芯國際則以4.5%、拿下第5名。

（中時新聞網 吳美觀）

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