興富發明年推案量 估達662億元

上市營建股「營收王」興富發（2542）20日舉辦法說會指出，2020年興富發因疫情和營建工程延長等因素，完工量只有四筆，完工量不到一百億元，不過未來幾年將會愈來好，明年起四年累計將有2,300億元新案完工：至於2021年推案量，將達662億元。

至於目前房市，廖昭雄表示，台商回流錢真的很多，政府也有台商回流資金專法引導投資方向，但還是很多進入不動產，像土地，高級住宅等高總價產品，銷售普遍不錯。另外，金融保險業的游資也相當豐沛，超低利率也是最大關鍵，促使首購買盤積極進場，很多首購產品也賣得很好。

廖昭雄表示，以台積電來說，光是設廠就帶來很大的房市需求，有些人認為，房市會不會過熱？參考政府對於房市過熱的作法，2009年金融危機，不過影響只有短短一個月，當時是降低遺贈稅，房市本來也相當熱，而且幾乎都是豪宅，即使田中央也是蓋豪宅，買的人也幾乎是台商，當然也激勵有錢人買房，所以所有建商都只會做豪宅。

因此，2010年很多團體出來抗議高房價，引發政府高度注意，祭出2011年台灣首見的奢侈稅開徵，讓台灣房市第一次之即冷下來。

廖昭雄表示，政府如此措拖，主要是年輕人買不到房子，而非真的買不到，因為坊間完全是豪宅產品。當奢侈稅實施後，房價還是漲，只是緩漲，為了有些建商以合建節稅，解決稅的問題，所以實施房地合一稅。

廖昭雄表示，最近政府又在示警房市，並不是打房！財政部和央行提供銀行一些建議，他認為是非常好的方式，讓房市可長可久，維持金融秩序；但對於首購，則不會有影響。

他表示，現在由於稅制和政策，幾乎八成以上都是首購產品，所以現在年輕人不會再買不到房子，只要有正常工作可還款，還是可以買得到房。

至於人口負成長，是不會影響房地產的，而是人到哪，房價就會漲到哪，例如台積電設廠之處，附近房價就會漲。