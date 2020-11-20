高雄萬豪酒店 12月25日起試營運

高雄萬豪酒店總經理曾維昌（左起）朕豪大酒店及朕華國際董事長張天吉、義联集團創辦人林義守、義联集團經管會主委林家正及義享時尚廣場總經理林俊昇出席記者會活動。圖／林憲祥
高雄萬豪酒店總經理曾維昌（左起）朕豪大酒店及朕華國際董事長張天吉、義联集團創辦人林義守、義联集團經管會主委林家正及義享時尚廣場總經理林俊昇出席記者會活動。圖／林憲祥

義联集團斥資約370億元（含土地建物、營運設備及內裝）投資興建，位於大高雄市中心黃金地段的大型開發案「義享天地」，融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等，創下高雄商業開發史上最完整、最高金額與最大規模的投資案，對於長期以來沒有大型商業投資的高雄而言，可說是注入一股城市新活水，創造大量就業機會，帶動地方經濟，亦可以吸引更多的投資者前來高雄發展，共同努力改變高雄成為新面貌，跳脫傳統工業城市的刻板印像。

義享天地共分為A、B兩館，其中A館涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，總樓地面積約7.7萬坪，而B館總樓地面積約4.4萬坪。義联集團攜手萬豪國際集團打造的「高雄萬豪酒店」，共有700間寬敞舒適客房及套房，開幕時程一直以來備受消費者期待。高雄萬豪酒店今（20）日宣布，將於今年12月25日試營運。另外，義享時尚廣場則公布將於2021年3月20日開市營運，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕。

高雄萬豪酒店是全台最大會議型國際觀光酒店，樓高31層，地下6層，擁有700間客房，客房空間介於14坪到98坪，有12種不同精美房型，均有落地大窗，視野開闊，可一覽高雄市中心的極致美景，完備的設施讓房客入住時感受尊榮與舒適。此外，高雄萬豪酒店會議廳與宴會餐廳空間更是南台灣首屈一指，分布於8樓至11樓，合計面積達9,100多坪。其中最大亮點是有超過千坪、挑高11米，豪華氣派的「萬享大宴會廳」，可容納約3,000人，裝置全台灣五星級飯店中最大的螢幕，提供最具氣勢的感官饗宴，尚有兩座空中禮堂及五間多功能廳，共可容納約1,500人。

雖然全球疫情仍舊嚴峻，但台灣防疫有成，看好這波國旅風潮，加上國內對於各類型高端宴會的需求，高雄萬豪酒店坐落市中心，地理位置得天獨厚，決定於年底前試營運，以高規格服務迎接新年跨年前第一波旅客。高雄萬豪酒店重新詮釋奢華定義，於11樓打造兩座台灣首見高樓空中世紀婚宴禮堂，以落地玻璃窗為牆，自然光線通透明亮，花園造景婚禮夢幻又浪漫。除此之外，高雄萬豪酒店全館大型主題餐廳高達12間，有自助餐、中餐廳、西餐廳、港式飲茶、日本料理、鐵板燒牛排館、和牛燒肉、輕食、酒吧、咖啡廳…等，還有米其林美饌，以及可環景俯瞰高雄城市景觀的空中酒吧，並於12樓打造全方位健身中心俱樂部，設施豐富多元，為台灣大型國際級酒店獨有的特色。

義享時尚廣場則以國際時尚精品、生活美學創意、親子育樂生活及特色美食文化為主要規劃方向。其中多元美食與主題餐廳總計就高達70多櫃，在品牌規畫方面，除了引進國際精品與專業設計師品牌，特別企劃全館約40％為高雄獨家概念品牌，並加以規劃「輕奢時尚」樓層，引領流行的新奢生活與符合新世代的個人特色風格；其它樓層並規劃主題式親子樂園，以繪本主題帶給孩子寓教於樂的環境，形成體驗與分享的氛圍，滿足全齡層消費需求。義享時尚廣場訂於2021年3月20日登場，屆時與萬豪酒店相互加乘，打造成為南台灣生活新地標，更期許未來吸引國內外商務、婚宴、觀光等各類型客人前來高雄，提升高雄之國際能見度。

未來待義享天地A、B兩館皆完工營運後，將可創造直、間接就業機會超過11,000人，預估每年可能增加政府稅收約10億元，帶動高雄的經濟發展，提升高雄的國際地位。

工商時報 林憲祥

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