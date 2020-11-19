寶成無薪假 月底結束

受惠客戶製鞋訂單略有回籠及通路買氣回溫，寶成工業9月起營收已呈現月增走勢。寶成19日宣布集團副總級以上高階主管（含集團執行長蔡佩君）自5月1日起減薪10％至30％的應變措施執行至今年底，明年不再實施。另寶成旗下台灣員工9至11月減班休息或專案事假11月底到期，讓寶成的無薪假風波正式畫下休止符。

疫情影響製鞋的營運程度已有改善，寶成旗下台灣各公司幹部9至11月第二波減班休息或專案事假，已由原六天再降為四天，與台灣各公司基層及生產線員工執行天數一樣，且派駐海外同仁也不列入實施對象，使集團第二波無薪假影響人數降至3,700多人，比第一波6至8月時5,300人減少，所有員工12月起恢復正常作息。

因應今年來的嚴峻營運環境，寶成透露，旗下裕元進一步調整產能，並加強靈活調度性，以應對快速多變的客戶需求。裕元除上半年關閉大陸湖北廠外，也暫時調降東南亞的製造產能，以應對持續不確定性以及客戶訂單需求能見度低落的市況。而因上述應對措施，導致裕元今年前九月出現一次性費用急升約1.05億美元。

尤其，疫情影響製鞋接單與生產，使寶成累計前三季製鞋量約1.78億雙，遠不如去年同期逾2.39億雙，在旗下各廠區前三季製鞋占比部份，大陸廠由去年同期13％降至11％，越南廠由去年同期44％提高至46％，另印尼廠製鞋占比維持39％，其他（含緬甸及孟加拉等國）地區占比也維持4％。

寶成透露，因關廠或精簡人事，集團九月底員工數只剩30.2萬人，其中，湖北廠裁員約4,000人，大陸廠區九月底員工數為5.8萬人；另越南平政廠裁員約2,700人，讓越南廠區九月底員工數降至13萬人。集團人力調整第三季已告一段落，迄今沒有進一步裁員或精簡人事計畫。此外，新一波疫情已打擊歐洲及北美市場，全球消費需求很可能持續低迷，隨全球零售消費緩慢恢復，第四季營運有回溫跡象，惟這波疫情引起景氣波動現象，將影響公司訂單能見度。