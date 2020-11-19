創業家併松果購物拚綜效 明年6月完成轉換

電商業者創業家兄弟與旗下松果購物董事會今天通過股份轉換案，創業家兄弟擬以發行新股為對價取得松果購物100%股權，未來松果購物將終止興櫃交易，目標2021年下半年起展現綜效。

本次股份轉換案的換股比例，為松果購物普通股每1股換發創業家兄弟新發行普通股0.91股，創業家兄弟預計增資發行新股計普通股663萬1724股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6631萬7240元。

松果購物與創業家兄弟的股份轉換案在經股東臨時會同意後，依相關規定申請終止興櫃交易，並經股東會同意後，向金融監督管理委員會申請停止公開發行。創業家集團的股份轉換預計將於2021年6月底之前完成，目標從2021年下半年起展現綜效。

創業家兄弟董事長郭書齊召開重大訊息記者會表示，過去創業家兄弟透過集團內各公司相互獨立的設計，讓每個服務面對市場競爭時能保持充足的彈性，也讓創業家兄弟的B2C（企業對消費者）服務及松果購物B2B2C（企業對企業對消費者）服務得以快速規模化。

不過，郭書齊發現，現今電商產業競爭加劇、流量成本日益高昂，市場競爭越來越朝集團化與資本化發展，原組織設計反而不易於集團資源整合；創業家兄弟與松果購物擬整合雙方服務，集中集團資源，期能擴大營業規模，提升營運績效及市場競爭力。