台灣有多棒你知道？謝金河爆數字打臉唱衰者

上市櫃公司第3季財報出爐，財信傳媒董事長謝金河表示，原本預估第3季淨利約6,500億左右，沒想到比他估算的數字高出1,000多億，這是難以想像的好成績。他說：「看到這些數字，你會知道台灣有多棒！這些年唱衰台灣的不少，但企業努力用數字告訴大家台灣的好！」

謝金河在臉書發文指出，經濟日報公布上市櫃公司第三季淨利7694億元，季增37.1%，年增23.8%，前三季稅後淨利1.69兆元，年成長率9.2%。工商時報公布的數據是7844.28億元，季增39.78%，年增26.28%，前三季達1.7149兆元，年增10.8%，工商時報的數字比經濟日報高一些，但不管用哪個數字，這都是史上最好的獲利紀錄。

他表示，2017年及2018年，企業獲利都創下最好的2.19兆元，其實2017年台灣企業的獲利已明顯好轉，但多數人仍看衰台灣，2017年第3季全體上市櫃公司獲利6456億元，2018年第3季淨利6523億元，每一年第3季都是年度獲利最高峰，2019年貿易戰稍微影響到獲利表現，全年純利降至1.98兆元，這次來到1.7兆元左右，全年可望達到2.4兆，將再創歷史新高紀錄。

謝金河分析，今年第三季的淨利達到空前，這當中有幾個關鍵：

一是半導體產業業績大好，單是台積電就貢獻1373.1億元，幾乎占整體獲利的兩成，而聯發科，聯電也都創下新高紀錄。

二是原來虧損累累的面板及太陽能產業都翻轉賺錢。

三是傳統產業龍頭都賺大錢。台塑四寶上半年都虧損，第三季四寶加起來大賺498億元，貨櫃航運的長榮，陽明，萬海都大賺，台泥，亞泥也可圈可點，永豐餘更見爆炸式成長。再來是金控的國泰及富邦單季淨利都超過300億，把這些數字加起來，大家就知道今年第一季企業獲利撐桿跳來自何處？

他說，「看到這些數字，你會知道台灣有多棒！這些年唱衰台灣的不少，但企業努力用數字告訴大家台灣的好！」

（ 中時新聞網 吳美觀）

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