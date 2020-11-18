看旺桃消費 UNIQLO在台第70家店插旗八德

看好桃園消費力，UNIQLO進軍桃園八德，占地230坪的介壽路店20日正式開幕，該店成為UNIQLO來台十周年的第70家店，同時也是桃園第七家店、桃園第四家街邊店、八德首店，UNIQLO表示，未來將持續以街邊店、商場店雙軌展店。

UNIQLO今年不僅在上半年疫情期間沒關店，今年更陸續在台已展三店，包括6月開幕的台中湳經貿園區中清店、9月開幕的高雄草衙道店等，此次看好桃園捷綠運線效益，特別是八德區人口成長速度居桃園市前三名，目前已達21萬人，因此除了已有的台茂、大江、遠百等商場店，以及楊梅、中壢、桃園春日路三家街邊店外，在八德主幹道介壽路打造占地230坪的街邊店，在桃園主要商圈完整布局，鎖定以通勤族及家庭客的市場。

UNIQLO八德介壽路店開幕首三日，以居家、通勤、家庭與品質四大生活升級為主題，推出一系列新店獨家優惠，今年上半年桃園在美食外送平台的刷卡金額居全台之冠，因此因應居家需求的成長，八德店成為桃園唯一實體店舖販售AIRism床單與HEATTECH刷毛毯，而且為深耕在地商圈，與在地老牌企業金蘭醬油合作限量包裝醬油，作為贈品。

八德介壽路店並且響應品牌今年9月在全球推出的的「RE. UNIQLO」服裝回收再生行動，成為「永續意識店舖」，將在明年完成gogoro充電站及太陽能發電板裝置，推動綠色環保能源。