提攜同鄉讀書人 77乳加老董意外撿回一命

本刊記者採訪藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘時，意外得知今年5月間在台灣取得藥證的P1101針劑，目前已有6名使用者，其中第一位不但是藥華股東，還是國人熟悉的７７乳加巧克力製造商「宏亞食品」（宏亞）創辦人張添。

為此，記者驅車前往宏亞2012年在桃園市八德區闢建的觀光工廠「巧克力共和國」，拜訪食品界傳奇企業家張添。「使用P1101後，我的精神變好了，心情也開朗許多。」身形消瘦的張添，雙眼炯炯有神地說。

７７乳加巧克力製造商「宏亞食品」（宏亞）創辦人張添，當年是因對讀書人心存景仰，而向藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘伸出援手，成為藥華股東。

「我很早就出外謀生，沒有繼續升學，聽到家鄉同村有個赴美讀博士的林國鐘，就把他當作偶像。他回台創辦藥華時尋找資金，聽鄉親說我賣７７乳加巧克力起家，就跑來找我。」張添娓娓向本刊記者述說與藥華的故事。

「其實，我聽不太懂那些科學名稱，只想說都是鄉親，就出了些錢。投資藥華十多年來，雖然還沒賺錢，卻撿回了我一條命！」張添感激地說：「阮早年打拚，在外頭隨便用餐，40歲得了Ｂ肝，後來多虧林國鐘介紹醫師幫我治療，如今用了公司新藥（P1101），大大降低副作用！」

「我為了治療Ｂ肝，原本口服別家公司藥物，雖然病情有起色，可是腎臟和心臟都受到副作用影響，血液與攝護腺的指數飆高，精神愈來愈無法集中，甚至開車上下班，一周內出了三次車禍，吃不好還會失眠。」７７乳加巧克力製造商「宏亞食品」（宏亞）創辦人張添透露。

「P1101取得台灣藥證許可之後，醫師說改用這款藥品自費注射，每針劑500毫升，從二周一針到現在三周一針。」張添說，相較於昔日苦於Ｂ肝、長期服藥的無力與壞心情，改用P1101治療4個多月後，氣色明顯好轉；他帶著本刊記者參觀占地逾萬坪的辦公室、觀光工廠及可可樹溫室，邊走邊說起往事，一聊就是三個多鐘頭。

「阮是台中縣太平鄉興隆村人，19歲就到台北迪化街打拚，從食品批發商店員做起，後來和哥哥張豪城一同首創本土巧克力品牌７７乳加。」品牌名稱用了代表幸運的數字「７７」，琅琅上口又好記，產品的花生香與牛軋糖口感也立下口碑，所以能在當年以國外巧克力為主的市場站穩腳根。

「我們後來推出的新貴派、歐維氏八五％醇黑巧克力等，都是長銷熱賣品。」張添神采飛揚地說，宏亞2001年間上市，11年前交棒給女兒張云綺，今年營收前三季累計逾11億元。

（ 中時新聞網 CTWANT）

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