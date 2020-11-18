全村第一美赴美讀博士 返台創業走上燒錢路

藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘，常放一段影片分享給朋友，就是去年在生技論壇上有位患者講述自己使用新藥P1101改變生命歷程的故事。「我想做的不僅是生技界的台積電，比起電子業能賺錢，更樂於研發新藥拯救人命！」林國鐘說。

這番成果，來自林國鐘大半輩子的努力。林國鐘是村子裡第一名，考上師大化學系，畢業後在台中高工教書十年，存夠錢才去美國讀博士。他38歲時取得密蘇里大學有機化學博士，留在美國研發創新藥物，曾任知名生技公司「Biogen」的創新藥研發部組長及計畫主持人、「Monsanto–Searle」集團總部新科技創新中心新藥研發部研究專家。

「90年代末，台灣政府大力推動生技製藥產業，2002年將生技列入『兩兆雙星』產業（兩兆指半導體與影像顯示兩項2006年產值各突破一兆元之產業；雙星指數位內容與生技二項潛力明星產業），我受時任行政院政務委員楊世緘及經濟部工業局長尹啟銘等鼓勵及邀請，毅然辭去工作回台。」那年，林國鐘53歲。

2003年10月間，林國鐘拿出積蓄與向親友籌得共1千萬元，在台北南港軟體園區租了間辦公室，成立藥華，走向研發新藥這條「燒錢」的不歸路。「我到處找投資者，聽到張添大哥跟我是同一個村的，就毛遂自薦地跟他說藥華的研發，他一次聽不懂，我再去第二次、第三次……，直到他點頭，成了我們的股東。」林國鐘奮力向前衝的性情，業界皆知。

藥華的另一名股東蔡先生，則是拿出公務人員退休金撩落去，「我11年前認識藥華時，心想台灣有哪家生技公司，真正研發出新藥，而且可以撐下來的？錢跟人都很重要。我把藥華的簡報拿給醫療專家評估，才決定投資他們的未來。」

新藥研發究竟要花多少錢？以美國新藥進入第三期臨床試驗的規範而言，平均每個個案的花費約8至10萬美金。按這模式，從一期、二期至三期的臨床試驗過程，金額恐怕要花上1億美元以上，若換算為新台幣是30億以上，也難過研發新藥的創業過程，異常艱辛。

在實驗室裡，林國鐘如數家珍地說：「這套設備500萬、那套器材600萬……」我們旁人聽起來雖說是一個數字，卻都是林國鐘與同是美國密西根大學學妹的董事長詹青柳，返台攜手創業，再加上總經理黃正谷與研發團隊，一點一滴累計起來的成果。

（中時新聞網 CTWANT）

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