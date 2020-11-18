凱羿疑遭詐騙 董座有信心將損失降至最低

凱羿-KY恐因輕質循環油採購合約承擔違約金10億元，今天股價挫跌停，董事長蔡謀燦表示，掌握足夠證據證明為詐騙案件，已交由警方調查，有信心將損失降至最低。

全球直效行銷供應商凱羿-KY為彌補因疫情導致的營收缺口，布局其他業務卻踢到鐵板，17日重訊公告，第3季已認列醫療手套採購預付款項損失約新台幣6790萬元，且後續還可能因輕質循環油採購合約承擔10億元違約金。

凱羿-KY今天股價開盤直接打入跌停76.2元，跌停價位與市價單的委賣張數合計逾800張。

凱羿-KY今天上午發布新聞稿指出，董事長蔡謀燦指出，整體交易已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，有信心將潛在或有損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

蔡謀燦表示，該買賣事宜經多次交涉發現諸多疑點，遂向莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處、俄羅斯商會與油品權益公司等相關單位查證，經回覆所查資料的真偽性存在疑慮，發現事有蹊蹺後，立刻率公司法務及律師向警方報案，公司根據已掌握的事證以及律師專業意見，認為此交易幾乎可確認為詐騙案件，故本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生，請所有股東放心。

蔡謀燦表示，整體交易價格與條件均符合當下市場行情，惟考量到時效，徵詢外部專家針對合約進行審閱這部份確實有所瑕疵，日前董事會已針對合約簽核與簽署流程，提出有效檢討方案，以防止未來再度出現類似交易的可能。

蔡謀燦指出，整體而言，本公司財務及業務狀況一切正常，公司過去一向以零負債經營自豪，截止目前為止，帳上資金仍達新台幣4億元左右，展望明年仍將持續專注於生活百貨產品的開發，預期將有更強勢的產品推出。（中央社）