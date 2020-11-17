拚2年追上台積電 三星3奈米決戰關鍵曝光

道瓊、標普500以及費半指數在周一收盤刷新高點紀錄，台股周二（17日）早盤持續攻堅，台積電ADR更受到昨日大漲逾6%影響，台積電開盤狂飆4.5%、衝上盤中506元歷史天價，終場逢高獲利了結賣壓沉重，收漲1.50元或0.31%、報在485.50元。至於台積電在晶圓代工領域的競爭對手三星電子（Samsung Electronics），傳出砸1,160 億美元（約3.3兆元新台幣），希望可以在2年後追上台積電。

外國財經媒體報導指出，三星集團對次世代晶片事業（包含晶圓代工業務）投入 1,160 億美元預算，希望儘快運用2年時間追上台積電的先進製程技術。

三星打算運用閘極全環場效電晶體（Gate-All-Around FET；GAAFET），希望更精準控制通道電流、縮小晶片面積與降低耗電量，至於台積電3奈米製程預計仍採用成熟技術鰭式場效應電晶體（FinFET）。台積電使用2奈米製程預料將落在2024年，但也有可能提早在2023年下半年。就技術來說，三星有機會在台積電使用2奈米製程之前扭轉局面，所掌握的關鍵，就是能從ASML拿到多少台極紫外光（EUV）光刻機台。

就目前來看，三星取得Nvidia今年RTX30系列顯卡、IBM的訂單，以及高通8.58億美元訂單，讓三星至少在與台積電競爭下，不會完全沒有反擊機會。

台積電今年第三季財報顯示，合併營收季增14.7％達3,564.26億元，較去年同期成長21.6％，創下季度營收歷史新高，第三季度平均毛利率53.4％，季增0.4個百分點，較去年同期提升5.8個百分點。

台積電第三季營業利益達1,500.48億元創下新高紀錄，較第二季成長14.5％，與去年同期相較成長39.1％。台積電第三季歸屬母公司稅後淨利1,373.10億元，創季度新高紀錄，較上季成長13.6％，與去年同期成長35.9％，每股淨利5.30元。

至於今年最新量產技術5奈米製程約占營收8%，明年營收貢獻有望躍升至20%。台積電8月25日舉辦線上技術論壇談及，5奈米正加速量產，強效版5奈米則是預計2021年量產，3奈米製程技術將於2022年下半年量產。基於5奈米製程技術的台積電4 奈米製程，預計2022 年量產，也較先前指出2023年量產提早1年。至於GAA技術，台積電預計在2024年使用2奈米製程才會導入，台積電也將在新竹寶山鄉建設研發中心，預計招募8,000名人才。

（中時新聞網 呂承哲）

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