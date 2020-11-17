誠品進軍馬來西亞 2022年開東南亞首店

誠品生活今（17）日宣佈前進東南亞！誠品攜手YTL楊忠禮集團（YTL）登陸馬來西亞開設首家據點，預計2022年開幕，將開展台灣出版與文化創意產業新的可能。這是誠品繼去年9月跨出華人社會，在日本東京展店後，再下一城。

誠品董事長吳旻潔表示，原生台灣的誠品與來自金門的楊忠禮家族攜手共創東南亞首家實體文化場域，是對疫後大馬的城市文化觀光、日常文化生活、多元文創產業實際展現的高度重視與具體投資作為。

誠品東南亞首店座落於「吉隆坡金三角」武吉免登Bukit Bintang商圈，進駐The Starhill。YTL楊忠禮集團旗下複合式商場The Starhill邀請誠品生活進駐，誠品將進駐其中一樓，佔地約2,000坪，將引進圖書與台灣文創品牌，會是文化交流的旗艦店。

YTL楊忠禮集團與台灣淵源深厚，創辦人楊忠禮（1929-2017，受封丹斯里拿督斯里）是南洋四大金門移民商族代表之一。集團事業版圖遍及歐亞澳各大洲，橫跨營建、地產開發、零售、飯店旅遊。

據觀光局統計，連續10年馬來西亞入境台灣旅客人次居東南亞之首。同時，華人為當地第二大族群，名導蔡明亮、國際影星楊紫瓊、金馬影后李心潔、歌手梁靜茹、光良等是大馬之光。

台灣是全球繁體中文圖書出版重鎮，馬來西亞也位居台灣圖書出口國前五名，各類出版品深受當地華文讀者歡迎，白先勇、張曼娟、蔡康永、張西等台灣暢銷作家，在馬國家喻戶曉；以《野豬渡河》獲金鼎獎肯定的張貴興以及黃錦樹等馬華作家，也深受台灣讀者青睞。