台積電市值12.55兆超車沃爾瑪 成全球第11大

全球晶圓代工龍頭台積電受上周五（13日） 在美存託憑證（ADR）大漲 3.79%激勵，本周一（16日）開高走高、盤中股價創下中484.5元歷史高點、收盤價也寫下484元高點紀錄，台積電市值也來到12.55兆元，站上全球第11大企業之位。

台積電16日收盤飆漲22.00元或4.76%、報收484.00元，成交總量達81,849張，為上周五的2.6倍規模，在權值股帶動下，盤中零股交易規模破9億元、刷新10月26日上路以來紀錄。外資及陸資（不含外資自營商）買超台積電逾25,721張，三大法人買賣超逾27,333張。

台積電亮眼表現，不僅帶動台股屢創新高，也讓該公司的市值（換算成美元約4,356億美元）擠下原本全球第11大的沃爾瑪（市值約4,265億美元），並朝著市值達4,478.73億美元的VISA前進。

在此之前，英特爾在財報會議上坦承，7奈米製程延後半年將委外代工，台積電ADR在7月24日盤後暴漲9.69％，激勵台積電27日股價開盤直攻停板價424.5元至收盤，市值突破11兆元，並在當時超過VISA成為全球第10大企業，並成為全球最大的半導體企業。（中時新聞網 呂承哲）

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