和泰車11月新車掛牌拚1.4萬輛 市占約34%

和泰車在國產新車熱銷帶動下，10月TOYOTA加LEXUS總掛牌數達12757輛，月增49.7%，年減10%，市占率回到32.1%。展望11月，和泰車新車掛牌目標上衝14000輛，市占率挑戰34%。

和泰車旗下代理的Toyota（豐田）全新國產休旅車Corolla Cross於10月12日上市後呈現熱銷，半個月累計訂單超過8600輛，10月交車3521輛躍居暢銷車榜首，儘管RAV4及ALTIS供不應求，仍帶動10月Toyota總掛牌數回到10832輛，月增57.8%，年減9.3%，市占率27.2%。

和泰車Corolla Cross、RAV4及ALTIS於10月囊括前3名車種，不過ALTIS、RAV4領牌數表現與9月大致持平。和泰表示，ALTIS、RAV4目前面臨較大問題是廠家供應不足，RAV4現在全台灣在庫只有約100台，但手上訂單卻仍多達1800台以上。

展望11月，和泰車預估整體台灣車市將受惠買氣持續復甦及新車交車帶動，新車掛牌數目標可望向上推升至4.1萬輛，較去年同期成長6%；其中，和泰汽車代理的TOYOTA加計LEXUS兩大品牌掛牌目標預估在14000輛，市占率挑戰34%。