11/15前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/16（一）
|央行公布10月銀行人民幣業務概況
國泰金法說會
勞動部公布無薪假統計
康控法說會
聯陽法說會
|11/17（二）
|台泥法說會
正文法說會
|11/18（三）
|賦稅署記者會
開發金法說會
柏瑞ESG量化多重資產基金IPO
卜蜂法說
LV台中珠寶展
明泰法說會
|11/19（四）
|新光三越、華泰名品城耶誕跨年慶記者會
上洋產業上櫃前業績發表會
華友聯總部落成啟用
總太地產法說
明基材料+中華航空 安心旅遊 發表記者會
|11/20（五）
|經濟部公布10月外銷訂單
APEC經濟領袖線上會議
健保署將召開健保會討論費率
施羅德2021十大投資預測
巨城周年慶記者會
RIMOWA重回台灣首號店開幕
亞果遊艇嘉年華
大田精密法說
晶睿法說會
|11/21(六)
|x
|11/22(日)
|隆大營建鳳凰頌、鳳凰天畝兩建案公開
國際財經焦點
|11/16（一）
|美國11月紐約帝國州製造業指數
加拿大9月新車銷售
日本第三季GDP初值、9月工業生產
|11/17（二）
|美國10月零售額、進出口價格、工業生產、11月建商信心指數
歐元區9月營建產出
澳洲央行會議紀錄
|11/18（三）
|美國10月建築許可、房屋開工
歐元區10月消費者物價指數（CPI）
英國10月CPI
日本10月貿易盈餘
|11/19（四）
|美國11/14當周初領失業救濟金人數、10月成屋銷售、11月費城聯準銀行製造業指數
歐元區9月經常帳盈餘
澳洲10月失業率
印尼央行利率決議
|11/20（五）
|歐元區11月消費者信心
英國10月零售額
日本10月CPI、11月製造業採購經理人指數（PMI）初值
陸港澳焦點
|11/16(一)
|10月份社會消費品零售、固定資產投資、房地產開發投資、規模以上工業增加值、失業率
|壹傳媒H股公布第三季財報
|2020中國樓宇經濟全球合作大會在成都舉行，至18日
|11/17(二)
|中通快遞、金山軟件、TCL電子H股公布第三季財報
|11/18(三)
|中概股蔚來汽車公布第三季財報
|11/19(四)
|10月Swift人民幣在全球支付中占比
|旺旺、阿里巴巴影業H股公布第三季財報
|融創服務在港交所掛牌上市
|「2020中國5G＋工業互聯網大會」在武漢召開，至21日
|11/20(五)
|11月貸款市場報價利率（LPR）
|中概股跟誰學公布第三季財報
台股一周焦點
|11/16(一)
|除息
|大魯閣
|法說會
|國泰金、台達電、ABC-KY、康控-KY、永冠-KY
|11/17(二)
|股東臨時會
|大世科
|除息
|福貞-KY
|法說會
|玉山金、台泥、國際中橡、信昌化、長興、廣越、華夏、美隆電、璟德、大學光、統新
|11/18(三)
|法說會
|亞泥、永豐金、德微、開發金、卜蜂、力銘
|11/19(四)
|股東臨時會
|圓剛、欣大健康
|除權息
|華建、宏正、三發地產
|法說會
|中電、陞泰、聖暉、朋億、神盾、上洋
|11/20(五)
|股東臨時會
|是方
|除權息
|宏亞、谷崧、弘憶股、網家、金益鼎、大田
|法說會
|陞達科技