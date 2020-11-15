11/15前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/16（一） 央行公布10月銀行人民幣業務概況

國泰金法說會

勞動部公布無薪假統計

康控法說會

聯陽法說會
11/17（二） 台泥法說會

正文法說會
11/18（三） 賦稅署記者會

開發金法說會

柏瑞ESG量化多重資產基金IPO

卜蜂法說

LV台中珠寶展

明泰法說會
11/19（四） 新光三越、華泰名品城耶誕跨年慶記者會

上洋產業上櫃前業績發表會

華友聯總部落成啟用

總太地產法說

明基材料+中華航空 安心旅遊 發表記者會
11/20（五） 經濟部公布10月外銷訂單

APEC經濟領袖線上會議

健保署將召開健保會討論費率

施羅德2021十大投資預測

巨城周年慶記者會

RIMOWA重回台灣首號店開幕

亞果遊艇嘉年華

大田精密法說

晶睿法說會
11/21(六) x
11/22(日) 隆大營建鳳凰頌、鳳凰天畝兩建案公開

國際財經焦點

11/16（一） 美國11月紐約帝國州製造業指數

加拿大9月新車銷售

日本第三季GDP初值、9月工業生產
11/17（二） 美國10月零售額、進出口價格、工業生產、11月建商信心指數

歐元區9月營建產出

澳洲央行會議紀錄
11/18（三） 美國10月建築許可、房屋開工

歐元區10月消費者物價指數（CPI）

英國10月CPI

日本10月貿易盈餘
11/19（四） 美國11/14當周初領失業救濟金人數、10月成屋銷售、11月費城聯準銀行製造業指數

歐元區9月經常帳盈餘

澳洲10月失業率

印尼央行利率決議
11/20（五） 歐元區11月消費者信心

英國10月零售額

日本10月CPI、11月製造業採購經理人指數（PMI）初值

陸港澳焦點

11/16(一) 10月份社會消費品零售、固定資產投資、房地產開發投資、規模以上工業增加值、失業率
壹傳媒H股公布第三季財報
2020中國樓宇經濟全球合作大會在成都舉行，至18日
11/17(二) 中通快遞、金山軟件、TCL電子H股公布第三季財報
11/18(三) 中概股蔚來汽車公布第三季財報
11/19(四) 10月Swift人民幣在全球支付中占比
旺旺、阿里巴巴影業H股公布第三季財報
融創服務在港交所掛牌上市
「2020中國5G＋工業互聯網大會」在武漢召開，至21日
11/20(五) 11月貸款市場報價利率（LPR）
中概股跟誰學公布第三季財報

台股一周焦點

11/16(一) 除息 大魯閣
法說會 國泰金、台達電、ABC-KY、康控-KY、永冠-KY
11/17(二) 股東臨時會 大世科
除息 福貞-KY
法說會 玉山金、台泥、國際中橡、信昌化、長興、廣越、華夏、美隆電、璟德、大學光、統新
11/18(三) 法說會 亞泥、永豐金、德微、開發金、卜蜂、力銘
11/19(四) 股東臨時會 圓剛、欣大健康
除權息 華建、宏正、三發地產
法說會 中電、陞泰、聖暉、朋億、神盾、上洋
11/20(五) 股東臨時會 是方
除權息 宏亞、谷崧、弘憶股、網家、金益鼎、大田
法說會 陞達科技
工商時報 數位編輯