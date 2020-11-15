RCEP 3大衝擊 削弱傳產吸走投資

RCEP（區域全面經濟夥伴協定）簽署，學者認為對台將有3大不利衝擊，包括衝擊傳統產業、不易爭取服務業商機與減少外資投資。工商業也憂心傳產競爭力削弱，懇切呼籲政府，趕快爭取加入RCEP、CPTPP等區域經貿組織。

機械業3對手 都在協定內

因簽有ITA資通訊協定，中經院發展研究中心主任劉大年同意我國到RCEP內產品有7成本就免關稅，但他提醒，另外3成卻是我們重要的傳統產業，尤其以機械、紡織與石化業，影響最大。

代表產業的工總祕書長蔡練生就憂心，RCEP對我傳統產業有很大排擠作用，將讓這些廠商競爭力降低。也會影響我台商布局。畢竟因邊境課稅阻礙，台商回台意願降低，寧願到東南亞去。

機械公會顧問王正青無奈說，機械業到東南亞的關稅依產品別有不同，最高大概有到10%。機械業的3大競爭對手，大陸、日本與南韓都在此協定內，RCEP成立，對手給我們的壓力將更大。

因此劉大年強調，RCEP成立，第一個不利衝擊是我傳統產業關稅將比競爭對手高。其次，因這次RCEP對服務業、電子商務做了很大開放，這本是東協國家比較少優惠範圍。如果我們不能加入，我金融業到那邊開分行開拓市場，就會有很多困難。

原產地規則 恐生排擠效應

第三個不利是RCEP可藉原產地規則，促使區域內生產群聚供應鏈形成，而排擠到區域外的國家。劉大年表示，如此相對不利吸引外資前來台灣投資，畢竟除基礎建設、稅賦，FTA自由貿易協定的網絡多寡也是它們考量重點。

創新連結市場 助產業拓銷

雖然因為大陸是RCEP主導國，學界產業界都理解加入不易。但是王正青仍向政府疾呼，得趕快爭取加入這些區域組織協定，否則光靠廠商調整成本難度很高。

中經院第一所所長劉孟俊建議，因應RCEP成立，政府應以創新連結當地市場，在台成立創新中心，以資本、人才培訓鏈結，協助移到該區內的台商轉型升級，爭取商機。劉大年則認為新南向政策要做調整，政府得尋方法協助產業做拓銷。