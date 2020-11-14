巧新董事改選 公司派全拿

全球第三大鍛造鋁合金輪圈廠巧新科技14日召開股東臨時會，改選9席董事。由於和大董事長沈國榮無意爭取巧新董事席次，加上巧新創辦人家族之一的魏家大股東支持，讓巧新公司派拿下6席董事及3席獨董，現任董事長黃聰榮續任董事，兩位重量級的獨立董事－前政大校長鄭丁旺、前法務部長施茂林也雙雙續任。

巧新股東臨時會無異議通過各項討論事項之外，重頭戲是完成董事及獨董改選。新任董事計有黃聰榮、永名投資、正億企管顧問、光立汽車、豪旺投資及輝創投資等6席；鄭丁旺、施茂林及曾任職華銀的劉克昌出任獨董。巧新創辦人家族之一的魏家大股東魏隆誠、魏隆評兄弟支持公司派，成為巧新公司派全部拿下9席董事的關鍵因素。

巧新是特斯拉（Tesla）輪圈供應鏈廠商，曾供貨Model S電動轎車及Model X電動休旅車的鍛造鋁圈。2019年首度成為保時捷首輛電動跑車的鍛造鋁圈供應商，未來還會積極布局電動車鍛造鋁圈市場。

黃聰榮表示，Tesla的鋁合金輪圈多數採用鑄造製程，巧新採用鍛造製程，鍛造鋁圈價格是鑄造鋁圈的兩到三倍，巧新希望鍛造鋁圈價格可壓低至鑄造鋁圈的1.5倍，屆時，巧新鍛造鋁圈報價就非常有市場競爭力，巧新將規劃爭取Tesla新款電動車所需鍛造鋁圈。

黃聰榮透露，今年正式營運的屏東新廠設置「淨成形專用生產線」，可縮短生產製程時間，大幅降低成本，已獲得三家主要豪華汽車品牌車廠的認證；另有多家豪華汽車品牌車廠，正進行後續認證作業。

此外，屏東新廠也是公司唯一擁有熔煉製程的工廠，近期旗下再生鋁料，成功獲得戴姆勒（Daimler）與飛雅特克萊斯勒（FCA）兩汽車集團認證，將加快爭取其他客戶使用率，以期減緩下腳料庫存的增加幅度。

黃聰榮強調，屏東新廠未來二年內營運若達損益兩平，巧新要從興櫃積極推動申請股票上市。