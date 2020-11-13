中鋼12月內銷盤價 小漲1.28％

中鋼內銷盤價六連漲，13日開出的12月內銷盤價，在考量鋼鐵產業總體競爭力下，採溫和調漲方式，包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料及鍍鋅建材和烤漆料等五大項鋼品，平均每公噸小漲300元、平均漲幅1.28％，電磁鋼片維持平盤。

中鋼董事長翁朝棟表示，以目前的國際市場狀況，中鋼原本有漲足的空間，但考量新台幣升值壓力和下游客戶競爭力，才決定小幅調漲價格，希望讓產業第四季旺季榮景能延續到明年第一季。

展望前景，翁朝棟認為，目前國際原料成本仍在高檔，但隨新台幣升值，較可獲得支撐，鋼價也有撐，且國內外持續推動各項基礎建設，用鋼產業需求大增，再加上美國大選底定後，可望逐漸消除市場不確定因素，及美國藥廠疫苖即將問市，將有利於加速經濟復甦和發展，預期這波鋼市動能將旺到明年第一季，因此樂觀期待後市前景。

中鋼執行副總經理黃建智表示，美國熱軋流通已每公噸快接近800美元，歐洲價格也在600美元左右，加上東南亞地區報價大幅墊高，大陸價格也盤堅，國際鋼市整體向好，但中鋼考慮客戶的競爭力與蓄積明年持續走升動能下，才適度溫和反應鋼市形勢與成本。

中鋼業務副總經理劉敏雄認為，目前各項經濟指標及行情、供需等因素，鋼價走在穩健、上升格局不變；12月考慮鋼價已連六漲，壓低漲幅給下游喘息、調整的機會，為明年鋼市發展儲備能量。

下游製管、裁剪業等相關廠商則表示，符合預期，顯然在大漲之後已縮小「仰角」幅度，他們將反映成本，跟著調漲價格。

中鋼指出，全球經濟表現進入下半年後逐漸升溫，各主要國家製造業PMI指數與第三季經濟表現數據皆大幅好轉，汽機車、家電、運動器材等產業需求轉強，在美國大選不確定因素漸次消弭下，帶動國際鋼市強勢走升。且近月美國、歐洲與印度等地熱軋鋼捲價格屢創新高，大陸泛冷軋產品強勢追漲，國內鋼市在傳統第四季製造業旺季需求帶動下榮景持續，有突破區間盤整之勢。