華紙砸重金擴廠 搶非塑大餅

華紙打破「漿」局，加速轉型為生物材料公司，搶攻非塑商機拚轉盈！華紙董事會剛通過以20億元購入桃園觀音土地廠房，規劃非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，預計明年上半年運轉，主攻食品包材外銷歐美；花蓮廠也將投入數億元興建新廠，利用製漿優勢生產全循環終端產品，搶攻市場更大的非塑工業包材。

華紙13日舉辦法說會，受漿價低迷與疫情影響，第三季虧損1.33億元、每股虧損0.12元，累計前三季虧損2.14億元、每股虧損0.2元，處於近七年同期低點。第四季進入傳統旺季，短纖漿價已較第三季小漲15～20美元，預期整體漿價可望好轉，華紙已全能生產搶市。

展望後市，華紙副總陳瑞和表示，疫情改變教育、辦公習慣，大幅減少紙張需求，加上短纖漿價逾一年每噸低於500美元，破史上最長紀錄，都促使華紙今年積極轉型，進軍高毛利特殊纖維材料領域，以紙張全面搶攻非塑商機，已推出的紙吸管近月放量，10月起外銷亞太區3、4億支，9月開始出貨的非塑卡紙將取得歐美認證，明年全力外銷。

其中，華紙新購入桃園市觀音工業區塗布廠，預計明年3月點收，因應需求進行產線調整，可生產取代塑膠的工業包材，有助於優化華紙產品組合，整合產業鏈需求，提供客戶下游產品製造一條龍整合服務。

除了包材，華紙與同屬永豐餘集團旗下的新川創新致力開發生物基材料，研發中的殺手級應用還有服裝、建材運用等。

此外，華紙強化再生能源應用，在高雄久堂廠屋頂建置太陽能板，裝置容量1,900瓩，已在年中併網發電，預估每年發電量262萬度，可供748戶家庭一年用電，花蓮廠也將在明年設置完成生質能綠電，達到資源循環，節能也創能。