大同總經理 湯政仁接任

大同13日董事會承認前三季財報，第三季每股虧損0.07元、前三季損益兩平，會中也通過思源資訊董事長湯政仁接任林郭文艷，出任大同總經理；前中碳財務長陳明男接替彭文傑，掌大同財務長等人事案。

大同董事會通過前三季財報，前三季合併營收241.22億元、營業毛利52.1億元、本業虧損4.56億元、稅前虧損11.93億元、淨損歸屬母公司69萬元，帳面出現損益兩平。

大同新任總經理是大同董事長林文淵建中校友會學弟，曾在大同大學電機工程系擔任助理教授的湯政仁，2018年自行創業成立思源資訊擔任總經理。新任財務長陳明男曾任中探財務長、總經理特助，曾是林文淵在中鋼董事長任內的老戰友。

此外，大同民國107年10月董事會決議，大同百分之百持股子公司在台南七股區三股子段建置太陽能電廠，並規畫尋找投資人共同參與開發，此太陽能電廠第一期預計今年下半年開始建置，總容量約為85MW，是大同迄今所投資單一最大容量的太陽能電廠，也是全國已取得同意備案的專案中，規模最大的漁電共生案。

大同民國109年6月22日董事會決議通過出售志光普通股股權給日本雙日株式會社與日本四國電力公司，再由大同參與特別股案，遭當時市場派猛烈抨擊。大同經營團隊將全案送到董事會報告指出，出售志光普通股投資案申請過程，與經濟部投審會多次溝通後，日方擬配合政府相關單位規定，改變投資架構，目前尚在規劃。後續整體新交易架構有較為明確，大同將再依核決權限，提報董事會並依取處程序執行。

大同也將資金貸與華映案，但法院尚未核准華映破產，使得大同無法將轉投資剩餘轉回，今日也向大同新董事會報告最新進度，華映於108年9月18日董事會決議依公司法第211條規定向法院聲請宣告破產。針對華映之債權，大同109年2月13日收到支付命令確定證明書，大同將密切追蹤華映資產處分及向法院聲請破產之進度，持續向華映追償。